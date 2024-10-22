İstanbul'da Yatırım ve Afet Çalışmaları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da Yatırım ve Afet Çalışmaları Toplantısı

Geniş Video İzle

Vali Gül, afet önlemleri ve yatırımların yönetimi üzerine toplantı verdi, alkol yasağına vurgu yaptı.

22.10.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Gül'ün katıldığı toplantıda yatırımlar ve afetlere karşı çalışmalar masaya yatırıldı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldığı, İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda kentte yürütülen yatırımlar ele alındı ve afetlere karşı çalışmalar masaya yatırıldı.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı Fatih'te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, vali yardımcıları, il müdürleri, kaymakamlar katıldı.

"Tasarruf tedbirlerine uyacağız"

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, tasarruf tedbirlerine uyacaklarını belirterek, "Bize ayrılan ödeneği tamamını yatırımlara kullanmış olacağız. Denetimle ilgili yarından itibaren kurumumuz program yapıyor, yılın sonuna kadar hem kurumlarımızda hem de kurumlarımızı ilgilendiren özel sektördeki kuruluşların son 5 yıllık iş ve işlemlerini denetlememiz gerekiyor. Bazı kurumların yapılacak işlemleri sisteme işlemedikleri görülüyor. Arkadaşlar, afet geldikten sonra deprem olduktan sonra yaptığımız işlemlerin hiçbir hükmü yok. Bizim koruyucu, önleyici tedbirler alabilmemiz için bu eylemlerin sisteme işlenmesi gerekiyor. Onun üzerinde de AFAD'ın koordinasyonunda da eksikliklerimizi görmemiz gerekiyor ki tamamlayalım" şeklinde konuştu.

"Meralara, tarım arazilerine asla yapı yaptırmıyoruz"

Çok sayıda okul yaptıklarını belirten Gül, "Bu ne demek, şu demek. Her ay 5 -6 -7 okulumuz tamamlanıyor. Okullarımız tamamlandıktan sonra bunların alt yapı eksikliklerini beklemek, eğitim - öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla da yolu, suyu, elektriği, kanalizasyonu, interneti şimdiden planlayarak bizim programımızda olan işlerimizi kurumların eş zamanlı olarak planlaması gerekiyor ki, okulu teslim aldıktan sonra 6 ayda yol ve elektrik için beklemeyelim. Meralara, tarım arazilerine asla yapı yaptırmıyoruz. Bunların adına ne dersek diyelim baraka olur, çadır olur. Mera meradır, tarım arazisi tarım arazisidir. İmarlı arsalarda yapı yapmasının önünü açmak istiyorsak bu süreci hızlandırmak istiyorsak imarsız alanlarda yapılaşmaya da engel olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Saat 22.00'dan sonra alkol satışı büfelerde yasak"

Alkol satışı yasağına dikkat çeken Vali Gül, "Yasal olarak İstanbul'da havai fişek atılacak saatler akşam 20.00 ile 22.00 dolayısıyla da 22.00'den sonra havai fişek atılıyorsa bunu işletme atıyorsa işletme ya da kişiler atıyorsa kişilere en üst düzeyde cezai yaptırım uygulamamız lazım. Saat 22.00'dan sonra alkol satışı büfelerde yasak. Bunu kontrol edebilmemiz için büfelere kamera takılma zorunluluğu getirdik. İki amacımız var. Saat 10'dan sonra alkol satışının olmaması, ikincisi de 18 yaş altı çocuklarımızı alkol satışının herhangi bir saatte olmaması. Neslimizi korumamız lazım, evlatlarımızı korumamız lazım. Kuralları işletmemiz lazım. Kuralsızlığın kural olarak kabul edilmesini ortadan kaldırmamız lazım. Gecenin bir yarısında ya da herhangi bir zamanda İstanbul trafiği zaten sıkıntılı. İnsanların konvoy yapıp hem trafiği tehlikeye düşürmeleri hem başkalarını gürültü yaparak huzursuz etmeleri hem trafiği tıkamaları asla kabul edilemez. İstanbul'da konvoy yapan, trafiği tehlikeye sokanlar ile ilgili yazılı olarak kaymakamlarımıza, emniyetimize bildirdik. Lütfen cezai işlem yapın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Davut Gül, Politika, İstanbul, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da Yatırım ve Afet Çalışmaları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 02:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yatırım ve Afet Çalışmaları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.