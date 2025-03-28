İstanbul'da Zimem Defteri Geleneği Devam Ediyor

İstanbul Valiliği "Zimem defteri" geleneğini sürdürüyor

Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatılıyor

Bayram öncesi yaklaşık 2 buçuk milyon liralık borç kapatıldı

İSTANBUL - İhtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı döneminden gelen "Zimem defteri" geleneği Ramazan Bayramı öncesi İstanbul Valiliği koordinasyonunda yaşatıldı. Megakentin 39 ilçesindeki birçok bakkalın tuttuğu veresiye defterlerindeki yaklaşık 2,5 milyon liralık borç kapatılırken İstanbul Valisi Davut Gül, "Zimem defteri Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir gelenek. Amacımız; geleneğin duyurulması, yaşatılması ve başka hayırseverlerin de bizim aracılığımızla bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaları. İnşallah fırsat buldukça bu projeleri yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı döneminden gelen "Zimem defteri" geleneği, Ramazan Bayramı öncesi İstanbul Valiliği koordinasyonunda yaşatıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde birçok bakkalın tuttuğu veresiye defterlerindeki yaklaşık 2,5 milyon liralık borcun bayram öncesi kapatılması sağlandı. Kağıthane'de yapılan bakkal ziyaretlerine katılan Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ise Osmanlı geleneğinin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Esnaflardan Sibel Çakmak ise geleneğin hem vatandaşlara hem esnafa katkıları olduğunu ifade ederken dükkanların camına, borçların kapatıldığına dair broşür asıldı.

"Amacımız; bu geleneğin duyurulması, yaşatılması"

İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zimem defteri bilindiği gibi Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, yer yer yaşatılan bir gelenek. Zimem defteri özetle hayırseverlerin, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını bakkaldaki defteri satın alarak kapattıkları bir sistem. Bunu görev yaptığımız her yerde yapmaya gayret ediyoruz. İstanbul'da da Ramazan ayı boyunca bir kaç yerde hayırseverlerimizle yaptık. Bugün de Rams Türkiye olarak 100 tane bakkalda yapıyoruz. Amacımız; bu geleneğin duyurulması, yaşatılması ve başka hayırseverlerin de hem bizim aracılığımızla hem bireysel olarak kendilerinin yaparak bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaları. İnşallah bizler de fırsat buldukça bu projeleri yapmaya gayret edeceğiz. Zimem defterinin yaşatılması ecdatla bağımızı kurmamızı sağlıyor" dedi.

"Bir elin verdiğini diğer el görmemiş oluyor"

Geleneğin yaşatılmasına destek veren herkese teşekkür ettiğini söyleyen Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, "Kağıthane ilçemizde 3 mahallemizde toplam 4 bakkal esnafımızı ziyaret ettik. Burada amacımız; zimem defteri geleneğini sürdürmek. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen güzel bir gelenek, ilk adıyla veresiye defteri. Bu gelenekte hayırseverler bu defteri satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödemiş oluyor. Böylece bir elin verdiğini diğer el görmemiş oluyor, bu gerçekten çok kıymetli. Biz tabi 4 bakkal ziyaret ettik, çok eski defterler de vardı. Bu hayrın yapılmasında Rams Türkiye vesile oldu. Ama bakkal esnafın da elbette bu borçların makul hale gelmesinde çok büyük emekleri olmuştur. Gerçekte geleneklerimizi yaşatmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.