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İstanbul'daki barajlarda yüzde 5.4 artış yaşandı - Son Dakika
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İstanbul'daki barajlarda yüzde 5.4 artış yaşandı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 58.3 oldu. Geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı.

İstanbul\'daki barajlarda yüzde 5.4 artış yaşandı
15.01.2024 - 23:10,
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İstanbul'daki barajlarda bir haftada yüzde 5.4 oranında artış oldu

İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 58.3 oldu

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 58.3 oldu. Geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.9'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03'e yükseldi. Böylece geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 50.37

Sazlıdere: 40.46

Istarancalar: 47.58

Kazandere: 41.98

Pabuçdere: 26.47

Ömerli: 76.07

Darlık: 72.25

Elmalı: 81.72

Terkos: 48.14

Alibey: 69.

Kaynak: İHA
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