İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı - Son Dakika
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Genel

İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

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Pilotların 2 gündür radarda gördüğü tanımlanamayan trafik yetkilileri alarma geçirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı kullanan bazı pilotlar uçağın radarından trafik ikaz alınca, bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

27.01.2025 15:04
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan pilotlar uçağın radarından trafik ikazı aldı. Bunun üzerine trafik ikazı alan pilotlar hava trafik kontrolörüne bildirdi. Pilotların uyarısının ardından denizde, havada ve karada yapılan kontrollerde sistemde görülen trafik ikazına neyin neden olduğunu bulamadı.

KIYI EMNİYETİ BÖLGEDE ARAMA YAPTI

Pilotlar tarafından yapılan trafik ikazının denizde bulunan bir gemiden ya da drondan kaynaklanabileceği söylemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler bölgelerde arama yaptı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

TELSİZ KONUŞMALARINA DA YANSIDI

Hafta sonu radarda görülen trafik ikazının neye yol açtığı henüz netleştirilemedi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Pilot: "Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir. Bilginize."

Kule: "Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı."

Kule: "Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz."

Kule: "Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri, bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba."

Pilot: "500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şuan 5 mil önümüzde, Şuan 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık."

İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Havacılık, Teknoloji, Politika, İstanbul, Olaylar, trafik, Genel, Dünya, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    yusuf güney astral seyahatteyken tanımlanamayan cisim diye kayıtlara geçmiş galiba adamı rahatsız etmeyin dönünce anlatacağı çok şey oluyor bizlere 11 5 Yanıtla
  • Hanifi Celik:
    cumartesi ist Elazığ uçağı 20,15 de kalkış hızından vaz geçip anı frenle zor durup tekrar sıraya girdi. Bir şeyler doğru gitmiyor o bölgede. ruslar neyin peşinde.?! 3 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Videodaki kule SAW’a ait değil ama haber SAW’a iniş yapan uçaklar ile alakalı. Ucuz işçilik hep göz tırmalar. O yüzden bu ülkede yaşarken astigmatım azıyor :) 2 0 Yanıtla
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