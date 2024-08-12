İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı, kule ile pilotun konuşmasına yansıdı - Son Dakika
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İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı, kule ile pilotun konuşmasına yansıdı

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İstanbul semalarında leylek sürülerinin göçü nedeniyle uçaklar için 'Leylek' alarmı verildi. Uçuş sırasında görülen leylek sürüsüne ilişkin süreç kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

12.08.2024 13:44
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İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı, kule ile pilotun konuşmasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul semalarında leylek sürülerinin göçü nedeniyle uçaklar için 'Leylek' alarmı verildi. Uçuş sırasında görülen leylek sürüsüne ilişkin süreç kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

Kuzey Avrupa ile Güney Afrika arasındaki binlerce kilometrelik mesafeyi yazları kuzeye, kışları da güneye göç ederek kat eden leylek sürüleri İstanbul semalarında son günlerde kendini gösterirken ağustos ile eylül aylarında İstanbul üzerinden 1 milyon leylek geçmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Kışın yaşamlarını sürdürecekleri alanlar için kıtaları aşan leylek sürülerinin göçü nedeniyle uçuş trafiğinde adeta alarm verildi. Hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında son dönemlerde leylek sürüleriyle ilgili diyaloglar yaşanıyor. Pilotlar ve kontrolörlerin gördükleri leylek sürüleriyle ilgili görevlileri sürekli uyarması telsiz konuşmalarına yansıdı.

Yaşanabilecek çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yaptığı öğrenildi. Bugün de pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili görevlilere bilgilendirmede bulundu. Kontrolörlerin leylek sürüleriyle ilgili diğer pilotlara bilgi vermesi telsiz kayıtlarına yansıdı. Leylek sürüsüne denk gelinmesi sonrası, "Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibariyle leylek sürüsü vardır" sözleri duyulurken, bir hava trafik kontrolörü ise kendisine yapılan bilgilendirme üzerine diğer pilotları uyararak, "Şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feet'lerde leylek sürüsü rapor etmiş bilginize" sözleri kayıtlara yansıdı. Öte yandan leylek sürülerinin rüzgardan dolayı zaman zaman ani yön değişiklikleri yapmasının da uçaklar için tehlikeyi artırdığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı, kule ile pilotun konuşmasına yansıdı - Son Dakika

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