İstanbul semalarında muhteşem anlar: En uzun günün gecesinde dolunayın görüntüsü - Son Dakika
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İstanbul semalarında muhteşem anlar: En uzun günün gecesinde dolunayın görüntüsü

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İstanbul'da 21 Haziran en uzun günün gecesinde dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu. Dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü izleyenlere seyrine doyumsuz manzara sundu.

22.06.2024 08:59
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En uzun günün gecesinde İstanbul semalarında muhteşem anlar

İSTANBUL - İstanbul'da 21 Haziran en uzun günün gecesinde dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

Yılın en uzun günü olarak bilinen ve aynı zamanda yaz gündönümü olarak bilinen, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve en uzun gün ile en kısa geceyi yaşadığımız dönem olan 21 Haziran gecesinde dolunay İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü izleyenlere seyrine doyumsuz manzara sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul semalarında muhteşem anlar: En uzun günün gecesinde dolunayın görüntüsü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul semalarında muhteşem anlar: En uzun günün gecesinde dolunayın görüntüsü - Son Dakika
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