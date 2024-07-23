İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 61.03 uzmanlar uyarıyor: 'Buharlaşma hat safhada' - Son Dakika
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İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 61.03 uzmanlar uyarıyor: 'Buharlaşma hat safhada'

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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü. Uzmanlar, aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle suyun dikkatli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Barajlardaki su miktarının azalmasına sebep olan buharlaşma, su yüzeyindeki buharlaşma ve artan su kullanımıyla birlikte hızla gerçekleşiyor.

23.07.2024 12:29
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İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 61.03 uzmanlar uyarıyor: "Buharlaşma hat safhada"

"Afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz, su dikkatli kullanılmalı"

-"Buharlaşma hat safhada"

İSTANBUL - Sıcakların etkisini artırdığı bugünlerde İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü. Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Bu yaz afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz. Sıcaklığın, nemin yüksek olması yüzünden günlük 3.5 milyon ton su harcamamız herhalde 4'e doğru yaklaşmaya başladı. Mümkün olduğu kadar suyun dikkatli kullanılmasında fayda var. Sıcaklarla birlikte buharlaşma hat safhada, su yüzeyindeki buharlaşmadan dolayı ve su kullanımının artmasından dolayı barajlardaki su miktarı azalıyor" dedi.

Son günlerde İstanbul'da ve ülke genelinde yüksek sıcaklar etkili olurken, uzmanlar aşırı sıcaklar ve yüksek neme karşı uyarıyor. Sabah saat 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mümkün oldukça dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Meteoroloji Mühendisi, Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, buharlaşma ve barajlardaki son duruma ilişkin konuştu. Öte yandan bugün itibariyle İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı yüzde 67.42, Darlık Barajı yüzde 62.41, Elmalı Barajı yüzde 63.6, Terkos Barajı yüzde 74.07, Alibey Barajı yüzde 29.98, Büyükçekmece Barajı yüzde 57.67, Sazlıdere Barajı yüzde 54.4, Kazandere Barajı yüzde 33.51, Istrancalar Barajı yüzde 38.52, Pabuçdere Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 43.48 olarak ölçüldü.

"Bu yaz afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz"

Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "İnanılmaz sıcak havalar var, bu yaz mevsimi afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz. Geçtiğimiz haziran ayı tüm haziran aylarının sıcaklık rekorunu kırdı. Temmuz ayında da aynı şekilde devam ediyor, üstüne nem de fazla olmaya başladı. Bunun sebebi denizlerin sıcak olması ve poyraz rüzgarlarının hızlı bir şekilde Karadeniz'deki nemi, metropol üzerine taşıması ve metropoldeki yüksek binaların arasında rüzgarın kanalize olarak hızını kaybetmesi ve su buharını orada bırakması şeklinde kendini gösterdi. Tabi ki metropolün şartları çok ağır, 5 milyonun üzerinde araç, klima, betonlaşma neticesinde asfalt yüzeyin ve beton yüzeyin ısıyı hızlı bir şekilde atmosfere yayması ve şehirler üzerinde kullanılan yakıtların sonucunda ısı adalarının oluşması. Bu ısı adaları da hava sıcaklarının artmasına etki etmektedir. Yüksek nemli ve sıcak havanın etkisiyle tropikal geceler yaşamaya başladık. Maalesef Türkiye ve genelde İstanbul gibi büyük metropoller, sıcaklığı aşırı derecede ve can yakıcı şekilde hissetmeye başladı, bu da yaz boyunca devam edecek" dedi.

"Suyun dikkatli kullanılmasında fayda var, buharlaşma hat safhada"

Sözlerini sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Yaz sanki 1 ay daha uzayacak gibi, eylül ayını da kapsayacak gibi görünüyor. İstanbul'da barajların doluluk oranı şu anda yüzde 60 ama geçen sene bu zamanlarda yüzde 20 civarındaydı, şu anda sanki su açığımız var gibi gözükmüyor ama haziran ve temmuz aylarında yağışsız günler geçirmeye başladık. Sıcaklığın, nemin yüksek olması yüzünden günlük 3.5 milyon ton su harcamamız herhalde 4'e doğru yaklaşmaya başladı. Mümkün olduğu kadar suyun dikkatli kullanılmasında fayda var. Yağış esnasındaki yağmur suyunu biriktirmemiz lazım, kullanılan suların bir miktarının geri dönüşümünün sağlanması lazım. Sıcak havalarda muhakkak yaşlılar, hamile kadınlar ve kronik hastalığı olanların belli saatlerde işleri yoksa eğer, evde veyahut kapalı alanlarda, doğal havalandırma olan alanlarda zaman geçinmelerinde fayda var. Bol giysiler giymeli, bol sıvı tüketilmeli, uyku düzenine dikkat edilmeli. Vatandaşlarımız orman yangınlarına çok dikkat etmeli, ormanlarımız ciğerlerimizdir olmazsa olmazlarımızdır. Mümkün olduğu kadar ormanlarımızı korumamız gerekiyor, en ufak bir yangın olayında hemen ilgili kuruluşlara bildirmemiz gerekiyor. Bu yıl buharlaşmanın çok miktarda olması barajlarımızdaki suyu da etkiliyor, barajlarımızın su miktarının azalmasına sebep. Müthiş bir buharlaşma var, rüzgar, sıcakla birlikte buharlaşma hat safhada, su yüzeyindeki buharlaşma yüzünden, kullanım da arttığı için barajlarımızdaki su miktarı hızlı bir şekilde azalıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 61.03 uzmanlar uyarıyor: 'Buharlaşma hat safhada' - Son Dakika

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