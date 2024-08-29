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İstanbul Valisi Davut Gül, metrobüs kazası sonrası hastanedeki yaralıları ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek metrobüs kazasında yaralanan hastalarını ziyaret etti. Vali Gül, ziyaret sonrası buradan ayrıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası sonrası Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Ziyarette hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Davut Gül daha sonra buradan ayrıldı.