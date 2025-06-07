İstanbullular Belgrad Ormanı'na Akın Etti - Son Dakika
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İstanbullular Belgrad Ormanı'na Akın Etti

07.06.2025 23:24
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Kurban Bayramı'nın 2. günü, İstanbullular piknik için Belgrad Ormanı'na yoğun ilgi gösterdi.

İstanbullular Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Belgrad Ormanı'na akın etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken aileler de mangal yaptı.

İstanbullular Kurban Bayramı'nın 2'nci günü parklara, sahillere ve ormanlara akın etti. O noktalardan bir tanesi de Belgrad Ormanı oldu. Piknik yapmak ve aileleri ile vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Ayrıca ormanda birçok vatandaş piknik alanlarında mangal yaparken, çocuklar ise oyun oynayarak temiz havanın tadını çıkardı.

" Azerbaycan'dan geliyoruz, Türkiye'ye canımız feda"

Türkiye'ye tatil yapmaya geldiğini söyleyen Abbas Kuruyev, "Eğleniyoruz, iyi geçiyor. Azerbaycan'dan geliyoruz. Burayı çok sevdik. İlk defa geliyoruz. Türkiye'ye canımız feda. Biz bir millet iki devletiz" dedi.

"Ailecek geldik"

Bayramda gezmek için Belgrad Ormanı'na geldiklerini söyleyen Cengiz Hüseyinov, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Ailecek buraya geldik. Dinleniyoruz. Çok güzel. Küçükçekmece'den geliyoruz. Burayı çok seviyoruz" diye konuştu.

"60 kişilik akraba grubuyla geldik"

Akrabalarıyla piknik yapmaya gelen Murat Güler, "Herkese iyi bayramlar. Akrabalarla beraber buraya geldik. Güzel yanı da bu. Gayet güzel geçiyor. Kalabalık geldik. Yaklaşık 50-60 kişi kadar. Sık geldiğimiz bir yer ama uzun zamandır gelmiyorduk. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Eğleniyoruz"

Muhammet Emin Güler ise, "Eğleniyoruz. Çok güzel geçiyor. Kuzenlerimizle beraberiz. Oyun oynuyoruz, top oynuyoruz, parkta da oynuyoruz. Buraya gelmeyi biz istedik. Sınavlar da bitti. Artık istediğimiz zaman gelebiliriz buraya. Daha önce 2-3 defa gelmiştik" dedi.

Kaynak: İHA

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