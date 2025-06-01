İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki grev nedeniyle çöpler sokaklara taştı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin iş bırakma eylemi nedeniyle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler yollara taştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklarda kötü kokuya neden olan çöp yığınları oluştu ve biriken atıklar kaldırım ile sokaklarda birikti.

Belediye hizmetlerinin durmasından rahatsız olduğunu belirten Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafı Fesih Gündem, "Alsancak Kıbrıs Şehitler Caddesi'ne dünyanın her yerinden turist geliyor, insanlar buraya akın ediyor. Bu caddenin bu halde olması sadece Alsancak'ı ya da İzmir'i değil, bütün Türkiye'yi rezil ediyor. Diyelim ki belediyedeki çalışanların yarısından fazlası torpille işe alınmış, belediye başkanı da çıkıp "Torpille aldıklarımı işten çıkarıyorum" demiş olsun; ertesi gün ortada grev kalmaz. Çünkü bu düzenin temeli zaten torpile dayanıyor. O yüzden belediye başkanına tavsiyem, geçmiş dönemde torpille işe alınanların hepsini işten çıkarmasıdır, o zaman bu grev diye bir şey kalmaz. Bir de çöpe değinmek istiyorum; çöp var, koku var, yarın fare çıkar, hastalık başlar. Az önce buraya geldim, kokudan duramadım. İnsanlar restoranlarda çöp kokusunun önünde yemek yiyor, yazık bu insanlara. Bir an önce bir çözüm bulsunlar ve bu grevi sonlandırsınlar" dedi.

"Hastalık tehlikesi var"

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir başka esnaf Ahmet Erduraklar ise "Talebimiz şu anda bunların değişmesi, yani bu şekilde devam edemez. Burada çoluk çocuğumuz var bizim. Çocuğumu sokağa çıkaramıyorum şu anda. ya Allah korusun, sinek ısırsa, mikroplu böcek ısırsa, ya çocuğum hastalanacak. Hepatit A'sı, Hepatit B'si, C'si... Bunlarla mı uğraşacağız? Biz bile sokağa çıkınca mikrop kapacağız. Çok zor durumdayız yani. Yemek yesek, yiyemiyoruz. Yani bu konuya el atılmasını istiyorum. En azından ufak bir yardım etse, bu böyle olmaz. Hep beraber toplarız bunu bir şekilde. Başkanımızın bize yardım etmesi lazım. Ona çok değer veriyoruz, çok seviyoruz. Ondan destek bekliyoruz. Yakında fareler basabilir burayı. Ortalık çok karışık. Hastalık kaynıyor. Sokağa çıkarken bile mikrop kapar mıyım diye şüpheleniyoruz. İnsanlar yemek bile yemiyor burada. Her yerde mikrop kapacak yani, zor durumdayız" ifadelerini kullandı.