İzmir'de kruvaziyer bereketi: Bin 800 kişilik gemi limana yanaştı - Son Dakika
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Genel

İzmir'de kruvaziyer bereketi: Bin 800 kişilik gemi limana yanaştı

İzmir'de kruvaziyer bereketi: Bin 800 kişilik gemi limana yanaştı Uzun bir süre kruvaziyer hasreti çeken İzmir, yılın ilk 6,5 buçuk ayında toplamda 24 gemiye ev sahipliği yaptı.

12.07.2024 17:40
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İzmir'de kruvaziyer bereketi: Bin 800 kişilik gemi limana yanaştı

İZMİR - Uzun bir süre kruvaziyer hasreti çeken İzmir, yılın ilk 6,5 buçuk ayında toplamda 24 gemiye ev sahipliği yaptı. Son olarak İzmir Limanı'na yanaşan Marella Dıscovery adlı kruvaziyer gemisi, kente bin 800 yolcu getirdi.

İzmir'de son aylarda kruvaziyer bereketi yaşanıyor. Kente son aylarda üst üste yolcu gemileri gelirken, bugün de bin 800 kişilik Marella Dıscovery adlı gemi limana yanaştı. Gemiden inen çoğunluğu İngiliz uyruklu yolcular, limandaki iş yerlerinden alışveriş yaptı. Onlarca yolcu, daha sonra da rehberler eşliğinde kentin çeşitli noktalarını ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

24 gemi demir attı

Öte yandan İzmir Limanına son 6,5 ayda toplam 24 gemi demir attı. 2024 yılı boyunca İzmir'e toplamda 69, temmuz ayında ise 9 geminin gelmesi bekleniyor.

"6 yıl bekledik, çok zor günler geçirdik"

Kruvaziyerlerin gelmesinin İzmir'in yüzünü güldürdüğünü belirten Liman esnaflarından Şenol Sus ise "Sadece burası değil Kemeraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi her yerde bir hareketlilik oluyor. Çok memnunuz Bu durumun devam etmesini istiyoruz. 6 yıl bekledik. Çok zor günler geçirdik" diye konuştu.

"Biz sadece gemiler gelsin istiyoruz"

Turistlerin ilgisinin çok güzel olduğunu ifade eden Sus, "Herhangi bir şikayetleri yok. Gayet rahat rahat gezip dolaşabiliyorlar. Bir tek sıcak etkiliyor onları şu anda. Biz konum olarak kruvazeye hitap ediyoruz. O yüzden sadece gemiler gelsin istiyoruz. Esnafa çok büyük faydası var. Yüzümüz gülüyor" dedi.

Beklentilerinin yerel yönetimlerin bu konuda daha çok duyarlı olması yönünde olduğunu vurgulayan Sus, odaların ve belediyenin de katkısını beklediklerinin altını çizdi.

Liman içerisinde bulunan dükkanları gezen turistler ise Türkiye'yi çok sevdiklerini, esnafların ve insanların çok güzel olduğunu, daha önce de Türkiye'ye geldiklerini ve buranın çok eğlenceli bir yer olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA

İzmir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'de kruvaziyer bereketi: Bin 800 kişilik gemi limana yanaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kruvaziyer bereketi: Bin 800 kişilik gemi limana yanaştı - Son Dakika
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