İzmir Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İzmir Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu

09.06.2025 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın son gününde İzmir Otogarı'nda tatil dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

İzmir Otogarı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu

İZMİR - Kurban Bayramı tatilinin son gününde İzmir Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin ardından kente döneler ve tatil için İzmir'e gelenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken tatil bölgelerinden dönen ve memleketlerine gitmek üzere yola çıkan yolcular, İzmir Otogarı'na geldi. Otogar içerisinde ve araç giriş-çıkış noktalarında, özel araçlarıyla gelen yolcular nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilinde eşinin memleketine gittiğini söyleyen Yusuf Acun, "Balıkesir Sındırgı'ya gittim. Kurbanı orada kestim. Ailece bir araya geldik, hasret giderdik, güzel vakit geçirdik. Şimdi kurban etini evime götürüyorum. Yarın iş başı yapacağım. Tatilden sonra adapte olmakta biraz zorlanacağım" dedi.

Tatilde şehir dışını tercih ettiler

Tatil içim memleketine gittiğini belirten Recep Bekar, " Samsun'a gittim ama dört gün çok kısaydı, zaten iki gün yolda geçti. Çok bir şey yapamadım, bu sene izinler de kısıtlıydı. Kamuda çalışıyorum, iş temposuna adapte olmaya çalışacağız, zor oluyor çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Bu bayram ilk defa dokuz gün izin verilmedi, genellikle en az bir hafta ya da on gün verilirken bu sene çok az izin alabildim. Yaz tatilinde planlarım var, muhtemelen yine Samsun'a gideceğim.

Tatili deniz kenarında geçirdiğini söyleyen Simge Dağdevir de " Marmaris'e gittik, çok güzeldi. Biz her yıl oraya gidiyoruz ve bu sefer de çok eğlenceliydi. Ailemizin bir kısmı orada yaşıyor, yüzdük, sonra akşam barlar sokağına gittik, orası çok kalabalıktı ve çok eğlendik. Sahiller de oldukça yoğundu. Marmaris Kalesi'ni gezdik, keyifli bir tatil oldu. Yarın da iş var. Bugün dinlenip yarına hazırlanacağım" diye söyledi.

Tatili fırsat bilen üniversite öğrencisi Cemre Korkut ise bayramda Bodrum'a gittiğini, orada ailesi ve akrabalarıyla güzel vakit geçirdiğini, şimdi ise okula gelip finallerine hazırlanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Ekonomi, Ulaşım, Kurban, trafik, Turizm, Genel, Yaşam, Tatil, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
Yüzü değişti, sistem tanımadı Gülşah Saraçoğlu’na havalimanında estetik şoku Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil’den sürpriz hamle Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
Şırnak’ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti Şırnak'ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti
Osimhen’in alternatifi Fenerbahçe’den 30 milyon euroluk teklifle geldiler Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

23:02
Trump’tan Los Angeles’taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:18
Acun Ilıcalı, Süper Lig’de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
12:05
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
11:59
Nuri Şahin, İstanbul’a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
Nuri Şahin, İstanbul'a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
11:33
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
11:13
Teknede güneş banyosu Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
11:10
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı Oran da verdiler
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 00:49:51. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.