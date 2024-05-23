İzmir Otogarında Tadilat Başladı, Firma ve Belediye Arasında Buzlar Erdi

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İzmir Otogarında tadilat başladı, firma ve belediye arasında buzlar eridi

İZOTAŞ'ın projesi hazır, "yerinde yenileme" önerisiyle büyükşehire sunum yapacak

Davalık olan İzmir Otogarı hakkında önemli gelişme

İZMİR - Son aylarda davalık olan ve bakımsızlığıyla gündeme gelen İzmir Otogarında tadilat hareketliliği yaşanırken, terminal komple boyanarak elden geçiriliyor. Karşılıklı açıklamalarla kilitlenen İZOTAŞ-büyükşehir görüşmelerinde buzların eridiği öğrenilirken, yeni bir proje hazırlayan firma, önümüzdeki günlerde "yerinde yenileme" önerisiyle büyükşehire sunum yapacak.

1998 yılında yap-işlet-devret modeliyle hizmete açılan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinin son aylardaki içler acısı hali ve kötü görüntüsü çok tartışılırken, adeta kendi haline bırakılan otogarın bakımsızlığı her kesimin tepkisini çekiyordu.

Son olarak önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otogarı işleten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin 25 yıl önce kazandığı ihalenin süresinin dolduğunu, buna rağmen firmanın otogarı boşaltmadığını açıklamıştı.

Soyer'in yeni otogar çalışmalarının sekteye uğradığını açıklaması ve firmanın sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle açtığı davada tahliye işlemlerini durdurması süreci kilitledi.

Otogarda tadilat hareketliliği

Davalık olan bu sürecin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Öncelik hakkı bulunan söz konusu firma, İzmir Otogarında bakım çalışması başlatırken, otogarda şu sıralarda hummalı bir çalışma var. Ana bina komple boyanırken, otogar içerisinde de boya ve tadilat işlemlerinin yapıldığı gözlemlendi.

Otogarın sözleşmesini pandemi nedeniyle aksamaları da sebep göstererek 7 yıl uzatmak isteyen İZOTAŞ, aydınlatma konusunda da bazı çalışmalar yaptı.

Firma ve belediye arasında buzlar eridi, görüşmeler sürüyor

Öte yandan Tunç Soyer döneminde çıkmaza giren firma ve belediye arasındaki görüşmelerin, Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla olumlu yönde ilerlemeye başladığı da belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde otogara bir heyet göndereceği öğrenilirken, firmanın "yerinde yenileme" yapmak istediği öğrenildi.

İZOTAŞ'ın projesi hazır, etap etap yenilemenin sunumunu yapacak

"Yerinde yenileme" önerisiyle büyükşehir heyetinin karşısına çıkacak olan firmanın, bu konuda yeni bir proje çizdirdiği, etap etap otogarı yenilemek istediği ifade edildi. Otogardaki çalışmaları aksatmadan 2.5 yıl içerisinde terminali baştan sona yenilemek isteyen firmanın, bu görüşmelerle yeni bir sayfa açmak istediği de aktarıldı.

Otogar hakkında yeni bir ihalenin mi yapılacağı, yoksa firmanın 7 yıl sözleşmeyi uzatma talebinin kabul edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

İzmir Otogarı, yap-işlet-devret modeli ile İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılarak 1998 yılında işletmeye açılmıştı. Firmanın 25 yıllık sözleşmesi 2023 Aralık ayında bitmiş ve 7 yıl daha sözleşmenin uzatılması talebiyle açtığı davada tahliyeyi durdurmuştu.