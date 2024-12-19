Kadın ve Engellilere İstihdam Desteği

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadın ve engelli bireylere yönelik iş birliği

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların ve engelli bireylerin çalışma ve sosyal hayata katılımına katkı sağlamak adına iş birliği protokolü imzladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 'Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Göktaş, bu protokolle hem kadınların hem engelli vatandaşların istihdam edilmelerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Kadınların, iş gücüne katılımını artırmak, ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir"

Son 23 yılda, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla politikalar geliştirerek, sosyal refahı artırmayı ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi temel hedef haline getirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu süreçte, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok reformu hayata geçirdik. Kadınların, iş gücüne katılımını artırmak, ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Bu doğrultuda, kadın istihdamını teşvik eden projeler ve girişimlerle destek sağlıyor, eğitimden girişimciliğe kadar her alanda kadınların yanlarında olmaya devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini sağlamak ise her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını artırmaya yönelik politikalarımızla, onların sadece bir iş sahibi olmalarını değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamında yer almalarını hedefledik" diye konuştu.

Bakan Göktaş, 12. Kalkınma Planında yer aldığı gibi kadın ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek 8 Mart'ta açıklanan, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planının, bu hedefi gerçekleştirecek somut adımları içerecek şekilde hazırladıklarını belirtti.

"Her engelli için aylık 5 bin 7 lira ücret teşvikiyle, bu yıl korumalı işyerlerine 2,6 milyon lira ödeme yaptık"

Kadınların istihdamına önem verdikleri gibi engelli istihdamına da çok önem verdiklerini belirten Göktaş, "Her engelli için aylık 5 bin 7 lira ücret teşvikiyle, bu yıl korumalı işyerlerine 2,6 milyon lira ödeme yaptık. Ayrıca 2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 12 kat artış sağlayarak 70 bin 878 engellinin kamuya yerleştirilmesini sağladık. Önümüzdeki aylarda 2022 ve 2024 EKPSS sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız. Özellikle engelli istihdamına yönelik çeşitli programları hayata geçireceğimizi belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

İmzalanacak olan "Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" hakkında da konuşan Göktaş, bu protokolle kadınların ve engelli vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Engelli bireyler için iş arama becerileri, mülakat teknikleri, mesleki yönlendirme ve işe yerleştirme hizmetleri sağlayacağız"

Protokolün diğer hedeflerinden de bahseden Bakan Göktaş şöyle devam etti:

"Kadınlar ve engelli bireyler için istihdam artırıcı eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunacağız. Ayrıca bu protokolün sunduğu hizmetlerden ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerimiz, kadın konukevlerinde misafir ettiğimiz ve SED'den faydalanan kadınlar, çocuk bakım kuruluşlarından ayrılmaya hazırlanan ve koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarımız da istifade edebilecek. Bunun yanı sıra, sosyal yardımlardan yararlanan fakat çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız. İşgücü piyasasına uyum sorunlarını çözmek ve nitelikli işgücü taleplerini karşılamak amacıyla faaliyetler yürüteceğiz. Engelli bireyler için iş arama becerileri, mülakat teknikleri, mesleki yönlendirme ve işe yerleştirme hizmetleri sağlayacağız. Böylece ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında kadınların ve engelli vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak. Kamu ve özel sektör iş birliği ile istihdam odaklı yeni bir model geliştirerek, herkese fırsat sunan bir Türkiye inşa etme yolunda bir adım daha atmış olacağız."