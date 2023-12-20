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Kağıthane Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yaptı

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde bulunan amatör spor kulüplerine düzenlenen törenle malzeme yardımı yaptı. Spora ve sporcuya verdiği önemle bilinen Kağıthane Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Kağıthane Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu güzel malzeme dağıtımları kıymetli kulüplerimize destek sağlıyoruz.' dedi.

20.12.2023 - 09:34,  Güncelleme: 09:36
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Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde bulunan amatör spor kulüplerine düzenlenen törenle malzeme yardımı yaptı.

Spora ve sporcuya verdiği önemle bilinen Kağıthane Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. Yahya Kemal Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda sporcu katıldı. Program başlamadan önce Kağıthane'de yapılan projelerle ilgili kısa bir film gösterimi yapıldı.

"Kağıthane'de yaz spor okullarında sadece 10 bine yakın çocuğumuz yararlanmış oldu"

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu güzel malzeme dağıtımları kıymetli kulüplerimize destek sağlıyoruz. Kağıthane'de yaz spor okullarında sadece 10 bine yakın çocuğumuz yararlanmış oldu. Futbol kulüpleriyle, amatör spor kulüpleriyle bu rakam belki 30 bine kadar çıkmış olacak. Belediyemizin de büyük bölümünü de spor işleri bölümüne ayırıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yaptı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Kağıthane Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yaptı - Son Dakika


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