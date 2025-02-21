Kağıthane Karla Kaplandı, Vatandaşlar Farklı Tepkiler Göstermekte - Son Dakika
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Genel

Kağıthane Karla Kaplandı, Vatandaşlar Farklı Tepkiler Göstermekte

Kağıthane'de etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz bir örtüyle kapladı. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen karın keyfini çıkarırken, bazıları ise yürümekte zorlandıklarını iletti. Çocuklar kar topu oynarken, diğerleri işyerlerinin önlerini temizledi.

21.02.2025 12:26
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Kağıthane beyaz örtüyle kaplandı

Kimisi araçlarının üzerini kimisi ise iş yerinin önünü temizlerken, bazılarının ise buzlu yolda yürümekte zorlandığı görüldü

İSTANBUL - Kağıthane kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, kimisi araçlarının üzerlerini kimisi işyerinin önünü temizledi. Bazı vatandaşlar karlı yolda yürümekte zorlanırken, karın tadını ise çocuklar çıkardı.

Kağıthane'de aralıklarla devam eden kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlardan kimi toplu taşımayı tercih ederken kimisi de özel aracıyla yola çıktı. Ara sokaklarda buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çekenler dikkat çekerken, bazı sürücüler de araçlarının üzerindeki karları temizleyerek trafiğe çıkmaya hazırlandı. Kar yağışını fırsat bilenler ise eğlenceli anlar yaşadı. Baba ve kızının kar topu oynadığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise karlı sokaklarda yürüyüş yaparak güne başladı.

"Yürüyüş yapmaya çıktım"

Yürüyüş yaptığını söyleyen Rasim Karaman, "Karın keyfini çıkarmıyorum sadece yürüyüş yapıyorum. Hava soğuk. Her sabah yürüyüşümü yapıyorum. Kar işimi engellemiyor. Karın yağması iyi, susuzluğumuzu giderir" dedi.

"Sürekli çalıştığımız için karın keyfini çıkaramadık"

Ara sokaklarda zorlandıklarını ama ana arterlerde bir sıkıntı olmadığını söyleyen Ferhat Kaya, "Ben şoförlük yapıyorum şimdi de eve gidiyorum. Biz sürekli çalıştığımız için karın keyfini çıkaramadık. Bizden geçti" diye konuştu.

"Kar topu oynamaya çıktık"

Okullar tatil olduğu için kızıyla kar topu oynamaya çıktığını söyleyen Ünal Kızıl, "Birlikte eğleniyoruz. Kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor ama çocuklar için iyi oldu. Evden çalıştığım için karın zorluğunu yaşamadım. Ama diğer arkadaşlarım zorluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Okullar tatil edildiği için çok mutluyum"

Lara Kızıl ise okullar tatil edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Babamla kar topu oynamaya çıktım. Hava çok soğuk çok dikkat ediyorum" dedi.

"Ara sokaklar hariç bir problem yok"

Sevilay Gündüz ise, "Ara sokaklar hariç bir problem yok ana arterler açık. Belediyemiz çalışmış çünkü. Ara sokaklarda biraz donma var. İşimizi etkilemedi çok şükür" diye konuştu.

"Kar topu oynadık, kardan adam yaptık"

Tuncay Görgü ise "Evim işime yakın olduğu için kar yağışının olumsuzluklarından etkilenmedik. Gelip dükkanımızı açtık bir sıkıntı yok çok şükür. Uzak yerlere gidemedik ama yol durumunun ne olduğunu bilmediğimiz için. Karda çocuklarla eğlendik. Kar topu oynadık, kardan adam yaptık" ifadelerini kullandı.

(ŞK-RU-NSO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kağıthane Karla Kaplandı, Vatandaşlar Farklı Tepkiler Göstermekte - Son Dakika

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