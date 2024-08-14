Kahramanmaraş Baykar Deprem Konutları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Baykar Deprem Konutları Tamamlanıyor

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Baykar tarafından yapımına başlanan deprem konutları tamamlanmak üzere. Konutlar 306 depremzede ailesinin yeni yuvası olacak.

14.08.2024 13:37
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Kahramanmaraş Baykar deprem konutlarında sona gelindi

Kaba inşaatı tamamlanan 306 konut yakında hak sahiplerine teslim edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Baykar tarafından yapımına başlanan deprem konutları tamamlanmak üzere. Konutlar 306 depremzede ailesinin yeni yuvası olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesinde de deprem konutları hızla yükseliyor. İlçeye bağlı Kurtlar Mahallesindeki deprem konutları ise tamamlanmak üzere.

Baykar deprem konutlarında ise inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Bölgeye 303 deprem konutu 3'te görevli dairesi olmak üzere toplam 306 daire yapıldı. Dron ile görüntülenen bölgedeki konutlar tamamlandığında depremzedelerin yeni yuvası olacak.

Şantiye Şefi Gencay Kaplan, "Onikişubat İlçesi Kurtlar Mahallesi'nde 306 konut yapıyoruz. Şuanda bütün kaba işlerimiz bitti ince işlerimiz tamamlanmak üzere. Pezaj işlerini yürütüyoruz gece gündü hızlı bir şekilde tamamlayarak bir an önce evleri depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş Baykar Deprem Konutları Tamamlanıyor - Son Dakika

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