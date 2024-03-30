Kahramanmaraş\'ta okullarda sandıklar kuruldu

İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi: 109 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-15' operasyonlarında, Özay Çetin ve Mert Çetin'in liderliğini yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini ve 109 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız tabancalar, eroin, metamfetamin, esrar, bonzai, kokain, uyuşturucu haplar, şarjörler ve Türk Lirası ele geçirildi.