Kapadokya'da Yılbaşı Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kapadokya'da Yılbaşı Geleneği

Geniş Video İzle

Kapadokya'da yılbaşı için doluluk oranı %70'i geçti, turistler için hazırlıklar tamamlandı.

12.12.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatilciler rotasını Kapadokya'ya çevirdi

KAPTİD Başkanı Ölmez: "Kapadokya'da yılbaşı kutlamak artık bir gelenek"

Kapadokya'da doluluk oranları yüzde 70'i geçti

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi yerli ve yabancı turistlerini 'noel' ve yeni yıl kutlamalarında ağırlamak için gün sayıyor.

Noel ve yeni yıl kutlamalarına hazır olan Kapadokya otelcileri, Dünya'nın birçok yerinden gelecek yerli ve yabancı turistleri beklemeye başladı. Kapadokya'yı ve yeni yılın ilk saatlerini dolu dolu yaşamak isteyen misafirler için tüm hazırlıklarını tamamlayan Kapadokya bölgesinde doluluk oranları da yüzde 70'i geçti. Peribacalarının yanı sıra ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yeraltı ve yer üstü oluşumlarıyla tarihi ve kültürel zenginleriyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi gösterdiği Kapadokya'da yılbaşında da yoğunluk yaşanacak. Bölgedeki kayadan oyma eğlence tesislerinde yılbaşı gecesi için hazırlıklar sürerken, bazı oteller haftalar öncesinde kontenjanlarını doldurup rezervasyonları kapattı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde yılsonuna doğru bir yoğunluğunun yaşanacağını söyledi. Bölgede doluluk oranlarının yüzde 70'leri geçtiğini söyleyen Ölmez ayrıca yeni yıla Kapadokya bölgesinde girmek isteyen misafirlerin erken rezervasyon yaptırmaları konusunda da uyardı. Ölmez; "Ayın üçüncü haftasından itibaren bölgede bir yoğunluk bekliyoruz. Şu anda doluluk oranlarınız yüzde 65-70 seviyelerinde. Son dakika rezervasyonları ile de doluluk oranları yüzde yüze ulaşacak. Çünkü Kapadokya'da yılbaşı geçirmek, özellikle iç pazarda bir ritüel haline geldi. Geçen yıl Kapadokya bölgesi tamamen dolmuştu. Bu yılda aynı doluluk oranına ulaşacağız" dedi.

Kapadokya bölgesinde her bütçeye uygun konaklama ve eğlence merkezlerinin de olduğunu söyleyen KAPTİD Başkanı Ölmez, bölgede 35 Euro ile 800 Euro arasında değişen fiyatlar ile konaklama imkanı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kapadokya\'da Yılbaşı Geleneği
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Havacılık, Kapadokya, Yılbaşı, Kültür, Turizm, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kapadokya'da Yılbaşı Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:22 İstanbul’da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Yılbaşı Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.