Kaplanların 6. Yaş Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kaplanların 6. Yaş Günü Coşkuyla Kutlandı

Geniş Video İzle

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde kaplanlar Kimbo ve Çilek'in doğum günü etkinliği büyük ilgi gördü.

21.04.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde kaplan Kimbo ve Çilek'e 6. yaş günü sürprizi

Kaplanlar doğum gününde buluştu

İSTANBUL - Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sevimli kaplanları Kimbo ve Çilek'in 6. yaş günlerini coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda, kaplanların beslenme anı ilk kez halka açık şekilde gerçekleştirildi.

Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kaplan Kimbo ve Çilek'e yaş günü sürprizi yapıldı. 20 Nisan Pazar günü düzenlenen doğum günü etkinliğinde, Kimbo ve Çilek 6. yaşına girdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından Kimbo ve Çilek'e ait olan alan, balon ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süsledi. Günlük yaklaşık 30 kilo etle beslenen kapların beslenme anları ilk kez ziyaretçilere açık şekilde gerçekleştirildi. Ziyaretçiler kaplanların doğum günü organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, doğum günü pastası yerine kaplanların et ziyafetini heyecanla izledi. Etkinlik boyunca çocuklara yönelik bilgilendirici ve eğlenceli aktiviteler de düzenlendi.

Etkinliğe katılan ziyaretçilerden Kamelya Gerçek, "İlk defa geliyoruz. Oğlum çok heyecanlı. Kaplanın doğum gününü görebilmek için yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Beylikdüzü'nden geldik. Bence görülmeye değer bir ortam, çocuklarımızla birlikte bu ambiyansın tadını çıkarmalıyız." dedi. Mert Demir isimli bir diğer ziyaretçi ise, "Hava güzel olunca oğlumuzu getirdik. Anonsla kaplanların doğum günü kutlamasının yapılacağını duyduk. Merakla bekliyoruz. Sanırım birazdan et verecekler. Arka tarafta büyük bir kalabalık var. Etkinliği çok beğendik, çocuklar için keyifli bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın hayvanlara olan ilgisini artırmak istiyoruz"

Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "Kaplanlarımız Kimbo ve Çilek'in 6. yaş günü etkinliğini gerçekleştirdik. Beklediğimizin çok üzerinde bir katılım oldu. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz vardı. Çocuklarımızın hayvanlara olan ilgisini artırmak, onları doğayla buluşturmak adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Kimbo ve Çilek hala çocuk gibi davranıyor. Yavru ayımız Silva ile aralarındaki bağ da dünyada benzeri olmayan bir dostluk örneği." dedi.

"1 buçuk yaşından bu yana ziyaretçilerimizle iç içe büyüdüler"

Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Özlem Ünsal ise, "Kimbo ve Çilek 1,5 yaşından bu yana merkezimizde halkla iç içe büyüdüler. Ziyaretçilerimiz onları çok seviyor. Merkezimizde farklı türde birçok hayvan bulunuyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, doğayı tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Avrupa ve Anadolu yakası başta olmak üzere şehir dışından gelen tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hayvanat Bahçesi, Etkinlikler, Doğum Günü, Hayvanlar, İstanbul, Çekmeköy, 3-sayfa, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kaplanların 6. Yaş Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:16:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kaplanların 6. Yaş Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement