Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Genel

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çelenk koyma töreni, gençlik yürüyüşü, gösteriler ve ödül töreni gibi etkinlikler düzenlendi.

19.05.2024 23:01
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Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

KARAMAN - Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Törenin ardından Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan wushu, kungfu ve tekvando gösterileri izleyicilerle buluştu. Tekvando branşında yapılan gösterilerin sonunda Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'e Türk Bayrağı teslim edildi. Gösteriler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Tören, Türkiye ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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