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Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi - Son Dakika
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Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi

Hatay'da kardeşi ve ortağıyla kafe açmayı planlayan Özkan Akar, deprem nedeniyle açılışı ertelemek zorunda kaldı. Ancak depremden 4 ay sonra kafeyi açmayı başardı. Akar, ailesi ve dostlarının yardımıyla hayalini gerçekleştirdi. Depremde kafe yıkıldıktan sonra ise yeni bir yer bulup kafe açmaya karar verdi.

Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi
17.12.2023 - 22:03,
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Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi

HATAY - Hatay'da kardeşi ve ortağıyla 6 Şubat'ta kafe açmayı düşünen Özkan Akar, 6 Şubat'ta kafenin açılışını yapamadan yıkıldı. Hayalinden vazgeçmeyen Akar, depremden 4 ay sonra kafeyi açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok işyeri ve evler yıkılmıştı. Hatay'da bir yanda enkaz çalışmaları devam ederken bir yandan da insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde kafe açılışına hazırlanan Özkan Akar, hastalandığı için açılışı 6 Şubat'a erteledi. Kafe açma hayaliyle yaşayan Akar, deprem şokuyla hüsrana uğradı. Depremde bütün emekleri yok olan Akar, hayalinden vazgeçmeyerek depremden 4 ay sonra kafenin açılışını yaptı. Akara, kafe açma hayalini ailesinin ve dostların yardımıyla gerçekleştirdi. Kafenin vergi levhasına pazartesi sahip olacakken deprem meydana geldi.

Kafe açılışının heyecanından dolayı uyuyamayan Özkan Akar, hastalandığı için açılışı 6 Şubat'a ertelediğini belirterek "Kafe açılışı 6 Şubattı. Maalesef uyandığımızda yerle bir olmuştu. 20 yıl yurtdışında çalıştım ve yaşadım. Sadece hayalimi gerçekleştirmek istedim. Burası yıkıldıktan 4 ay sonra eski zenginler mahallesi olarak geçen yerde kafeyi açtım. Perşembe günü vergi levhasını sundum. Pazartesi günü kontrole geleceklerdi. Pazartesi deprem oldu. Hiçbir şekilde para almadım" dedi.

Depremde kafe yıkıldıktan sonra ne yapacağını bilemediğini söyleyen, Yusuf Ördek, "Bir arazi var ama bomboş bir yer. Oraya kafe açacağız ama herkeste olduğu gibi maddi sıkıntılarımız vardı. Biz gerçekten şu anda açtığımız yeri ellerimizle yaptık. Oranın elektriğini, suyunu, kaynağını ve cam takmasını yaptım ama işlerden anlamıyoruz. Bu işleri de sosyal medyadan baka baka ellerimizle yaptık" şeklinde konuştu.

"Ayakta durmaya çalışıyoruz"

Açılış günü her şeyini kaybettiğini ifade eden kız kardeş Gülcan Akar, "Yeniden toparlanmak için buradayız. Her şeyimizi yıkılmış ve paramparça olabilir. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Kardeşlerime destek olmak için buradayım. Onlar için buradayım. İnşallah küllerimizden doğacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Özkan Akar, Deprem, Hatay, Son Dakika

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