Karpuzları Gazeteyle Sararak Sıcağa Karşı Koruma

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Kavurucu sıcağa karşı çözümü tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sarmakta buldu

Üretici Sezer Kala, "Güneşin karpuzu yakmasını önlemek için gazeteyle önce denedim, sonra baktım faydasını gördüm"

HATAY - Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan karpuz hasadıyla birlikte damak çatlatan lezzet tarladan 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. Kavurucu sıcakların mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde üretici tarladaki karpuzları tek tek sararak sıcağa karşı korumaya aldı.

Depremin vurduğu Hatay'da yaralar üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ediyor. Bereketli topraklarında birçok ürün yetişen Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte damak çatlatan lezzetlerde sırasıyla hasat ediliyor. Arsuz ilçesi Kurtbağı mahallesinde açık alanda yetiştirilen karpuzun hasadı başladı. Lezzetiyle damaklarda tat bırakan doğal karpuz, tarladan kilogramı 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde Adana ve Diyarbakır'da çiftçinin ürünü ani sıcaklıkla birlikte zarar görmüştü. Kurtbağa Mahallesi'nde karpuz üreten Sezer Kala, mahsülün yanmaması için çözümü tek tek gazeteyle sarmakta buldu.

"Güneşin karpuzu yakmasını önlemek için gazeteyle önce denedim, sonra baktım faydasını gördüm"

Kurtbağı Mahallesinde hasat yapan Sezer Kala (34), karpuzları tek tek gazeteyle sararak sıcağa karşı önlem aldığını belirterek "Hava sıcak ama bunu mecbur hasadı yapmamız lazım çünkü bayağı bir emek var. Bu emeği heba edemeyiz. Karpuz olgunlaşma dönemine girdiğinde artık gücü meyveye verdiği için çalı biraz yetersiz kalıyor. Artık karpuz büyüdüğü için bazı karpuzlar açıkta kalıyor ve güneşe bakan yanakları yakıyor. Güneşin karpuzu yakmasını önlemek için gazeteyle önce denedim, sonra baktım faydasını gördüm. Güneş yakmıyor sonra hepsini gazeteyle kapladım. Hararetli bir çalışmamız yok zaten yabancı da değiliz eş, dost ve akraba çalışıyor. 2 bin ve 3 bin TL yevmiye. Geçen yıllarda hepsini bir ekiyordum ama bu yıl farklı bir sistem uyguladım belli bir aralıklarla ektim 1 ay 20 gün arayla. Geçen hafta karpuz hasadına başladık, şu anda devam ediyoruz ve halen olgunlaşmakta olan daha da sonra ekilen karpuzumuz var. 6 -7 dönüm arazimiz. Karpuz yaklaşık 80 ila 90 günde ancak yetişir belki de daha da uzun sürebilir. Ben nisan ayında başladım ekmeye. Şu anda 10 ila 15 lira arasında tarladan satışım. Ben zaten kendi tezgahım var orada satıyorum kendi müşterilerime" dedi.