Kars'ta Kadir Gecesi Yoğun İlgiyle Kutlandı

Kars'ta Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

KARS - Kars'ta Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı.

Kadir Gecesi, bu yıl da Kars'ta yoğun bir katılımla idrak edildi. İslam dünyasının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti, namazlarını camilerde cemaatle birlikte kıldılar.

Kars Sultan Alparslan Camisi'nde de yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. İl Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi'nin önemine dair vaazlar verildi.

Gece boyunca yapılan ibadetlerde, Filistin ve tüm İslam alemi için dualar edildi. Vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşamak için sevdikleriyle birlikte camilerde saf tuttu

Kars'taki camilerde yaşanan yoğunluk, bu özel gecenin halk arasında büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.