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Kastamonu'da sınıflar temizlendi, sandıklar kuruldu

KASTAMONU - Kastamonu'da, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanılacak okullarda sınıflar temizlenerek, sandıklar kuruldu.

Kastamonu'da yarın saat 08.00'da başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde sınıflar hazırlandı. Kastamonu'da il ve ilçe seçim müdürlükleri tarafından verilen eğitimlerin sonunda, sandıklar ve oy kullanma kabinleri okul görevlilerine teslim edildi. Okul görevlileri teslim edilen sandık ve kabinleri yerleştirdi. Sınıfları temizleyen görevliler, kabinleri kurarak sandıkları yerleştirdi.

31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kastamonu'da il belediyesi ile 19 ilçe belediye başkanlığı seçiminin yanı sıra, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidecek.

İl genelinde 87 bin 917 seçmen bin 654 sadıkta oy kullanacak. Kastamonu'da seçmen oylarını okul binalarında kullanacak. Seçim güvenliğini ise jandarma ve polis sağlayacak.