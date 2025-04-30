Kayalıklarda Mahsur Kalan 4 Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi 4 saatte kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yahyalı ilçesi sınırlarında bulunan Kapuzbaşı Güney Şelaleleri bölgesinde mahsur kalan 4 keçiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Yaklaşık 100 metrelik sarp bir uçurumda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, 4 saat süren özverili bir çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince güvenli şekilde bulunduğu yerden alındı. İtfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen profesyonel bir inişle keçilere ulaştı. Operasyonun ardından keçiler, sahibi Ali Aşık'a sağ salim teslim edildi. Kurtarma çalışmasının ardından konuşan İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, "Kapuzbaşı Şelaleleri'nde mahsur kalan keçileri sağ salim kurtardık ve vatandaşımıza teslim ettik. Rabbim bizleri afetlerden ve kazalardan korusun" dedi.

Hayvan sahibi Ali Aşık ise duygularını, "Allah razı olsun sizlerden" sözleriyle ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne hem teşekkür hem de dua etti.