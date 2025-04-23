Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu: Öğrencilerin Gösterileri ve F-16 Uçuşları - Son Dakika
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Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu: Öğrencilerin Gösterileri ve F-16 Uçuşları

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler yeteneklerini sergilerken F-16'ların uçuşu da heyecan kattı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, çocukların sevgiyle büyümelerinin önemine vurgu yaptı.

23.04.2025 22:49
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Kayseri'de 23 Nisan coşkusu

Öğrenciler hünerlerini sergiledi, F-16'lar gökyüzünde uçtu

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: "Sevgiyle büyüyen çocuklar, dünyaya sevgi yayar"

KAYSERİ - Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler coşkulu geçti. Öğrenciler hünerlerini sergilerken, F-16'ların uçuşu da etkinliklere heyecan kattı.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenledi. Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, kamu kurum müdürleri, STK'ların temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

"Sevgiyle büyüyen çocuklar, dünyaya sevgi yayar"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmesinin gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan, yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda halkın kendi kaderine yön verme iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu günün, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ithaf edilmesi, onun çocuklara verdiği önemin, geleceği emanet ettiği nesillerin taşıdığı değerin açık bir göstergesidir. Çocuklar bir toplumun en saf, en temiz, en umut dolu yanıdır. Bir çocuğun gözlerindeki ışıltı, yarının bilim insanını, sanatçısını, öğretmenini, doktorunu, liderini haber verir bizlere. Ancak çocukların gerçek potansiyellerini ortaya koyabilmeleri, içinde büyüdükleri çevreyle doğrudan ilişkilidir. Sevgiyle büyüyen çocuklar, dünyaya sevgi yayar. Saygı gören çocuklar, başkalarına saygı göstermeyi öğrenir. Adaletle yetişen çocuklar, adil bir dünyanın mimarları olur. Bu nedenle biz eğitimcilerin ve yöneticilerin en temel görevi, çocuklarımıza yalnızca akademik bilgiler kazandırmak değil; aynı zamanda onları iyi insan olarak yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sergilediği birbirinden güzel gösteriler büyük alkış aldı. Ayrıca, tören sırasında gökyüzünden geçen 4 adet F-16'da büyük heyecan oluşturdu. Törenin ardından öğrenciler protokol ile hatıra fotoğrafı çekindi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu: Öğrencilerin Gösterileri ve F-16 Uçuşları - Son Dakika

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