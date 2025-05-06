Kayseri'de Domates Fidesi Kuyruğu: Organik Fide Dağıtımı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Genel

Kayseri'de Domates Fidesi Kuyruğu: Organik Fide Dağıtımı Yoğun İlgi Gördü

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen domates fidesi dağıtım etkinliğinde vatandaşlar, organik fideleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli tohumun önemini vurgulayarak, vatandaşları kendi tohumlarını çoğaltmaya teşvik etti.

06.05.2025 17:38
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Bu da domates fidesi kuyruğu

Kayseri'de vatandaşlar domates fidesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

"Herkes kendi evinde bu tohumları çoğaltarak bizden sonraki kuşaklara da aynı şekilde bu domateslerin devam etmesini sağlayabilirler"

KAYSERİ - Kayseri'de, belediye tarafından dağıtılan organik fideleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği domates fidesi dağıtım etkinliğinin 15'inci düzenlendi. İlçede bulunan Mimarsinan Parkı'nda dağıtılan fidelerden almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren parka gelmeye başladı. 550 bin fidenin dağıtıldığı törende vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Bugün Kocasinan Belediyesi'nin geleneksel olarak dağıttığı domatesi fidesinin dağıtımı için bir aradayız. Bahar aylarının ilk günlerinden itibaren vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği domates fidelerinin dağıtımına başlandı. Fidenin bu kadar talep edilmesi, yoğun bir kalabalıkla dağıtım sürecinin beklenmesinin sebebi yerli tohum olması. Karahıdır bölgesinde yetişen ve yüzyıllardır aynı tohumdan geleneksel olarak çoğalan, hibrit olmayan, kendi kendine çoğalabilen bir tohum olması. Bundan dolayı da yoğun bir şekilde rağbet gösteriliyor. On yıllardır biz bu işi devam ettirirken bu işin ana sebebi yerli tohumun desteklenmesiydi. İnsanlar bu tohumla birlikte ilk başlarda kendileri alıp tohumdan çoğaltmalarını amaçlayarak başlamıştık ama zaman içerisinde Kocasinan Belediyesi'nin dağıttığı beklenir hale geldi. Bu çağrıyı yenilemek istiyorum. Herkes kendi evinde bu tohumları çoğaltarak bizden sonraki kuşaklara da aynı şekilde bu domateslerin devam etmesini sağlayabilirler. Verimli ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Fide alan vatandaşlarda hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Domates Fidesi Kuyruğu: Organik Fide Dağıtımı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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