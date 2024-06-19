Kayseri'de Kurban Etleri Sucuk Oluyor - Son Dakika
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Kayseri'de Kurban Etleri Sucuk Oluyor

Kayseri'de kurban etlerini sucuk yapmak için kasaplara koşan vatandaşlar, bu yıl sucuğa büyük ilgi gösteriyor. Kasap Adem Aydın, sucuğun sıcak hava koşullarından etkilenebileceğini belirterek, sucuğun serin ve esintili bir ortamda kurutulması gerektiğini söyledi.

19.06.2024 16:21
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Kayseri'de kurban etleri sucuk oluyor

Kasap Adem Aydın:

"Bu yıl sucuğa çok fazla bir ilgi var"

KAYSERİ - Kayseri'de kurban etlerini dinlendiren vatandaşlar, sucuk yapmak için kasaplara koştu. Kasap Adem Aydın, "Bu yıl sucuğa çok fazla bir ilgi var" dedi.

Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesen vatandaşlar, etlerini sucuk yaptırmak için kasaplara koştu. Kurban etlerini sucuk yaptıran vatandaşlar, yaş olan sucukları kurumaya bıraktı. Et çekiminin 10 TL olduğu kasaplarda 80 TL'den yapılan sucuk, vatandaşlar tarafından rağbet gördü.

"Sucuğa ağırlık veren bir bayram dönemimiz var"

Bu yıl vatandaşların kurbanlık etlerini sucuk yaptırmak için çok fazla ilgi gösterdiğini dile getiren kasap Adem Aydın, "Etler sucuk olabilmek için belirli işlemlerden geçiyor. Kurbanı kestikten sonra vatandaşlarımız sucuk olacak etleri ayırt ediyor. Ondan sonra bize getiriyorlar. Bizlerde burada gereken işlemleri yapıyoruz. Yoğuruyoruz ve dolum işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra müşteriye teslim ediyoruz. İlk olarak etlerimizi kıyıyoruz. Yarım saat dinlendiriyoruz. Daha sonra tekrar yoğuruyoruz. Etimiz ikinci yoğurmadan sonra dinlenmiş oluyor. Baharatları ve sarımsak katılıyor ve dolum işlemi yapılıyor. Geçen sene sucuk hiç yapılmıyordu diyebilirim ama bu sene çok fazla bir ilgi var. Sıcağın sucuğa çok fazla etkisi olur. Ürünü bozabilirler. Sucuğu kurutabilmek için serin ve esintinin olduğu alanlarda bulundurmak lazım. Yoksa ürün bozulur. Sucuk 2 buçuk gün içerisinde kurur. Sucuğa ağırlık veren bir bayram dönemimiz var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Kurban Etleri Sucuk Oluyor - Son Dakika

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