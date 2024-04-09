Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı Bayram Yoğunluğu Yaşadı - Son Dakika
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Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı Bayram Yoğunluğu Yaşadı

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Kayseri'de Ramazan Bayramı'na 1 gün kala Tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar bayram öncesi son hazırlıklarını yaparken, çarşıda kıyafet, ayakkabı, şeker ve tatlı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Esnaflar da yoğunluktan memnun olduklarını belirtti ve bayram sonrası da ilginin devam etmesini beklediklerini söyledi.

09.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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Kayseri'de bayram yoğunluğu

Tarihi Kapalı Çarşı Ramazan Bayramı öncesi doldu taştı

KAYSERİ - Kayseri'de Ramazan Bayramı'na 1 gün kala çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanırken, yapımı 15. yüzyıla kadar dayanan Tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yapan vatandaşlarla doldu taştı.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Şeker, kıyafet, ayakkabı ve tatlı gibi ihtiyaçlarını gidermek alışverişe çıkan vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların yıllardır bayram öncesi alışveriş için tercih ettiği Tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş için gelen vatandaşlarla doldu taştı. Kapalı Çarşı'da kıyafet satan esnaflardan Ayhan Dağdelen satışlardan memnun olduklarını söyleyerek, "Yoğunluğumuz başladı. Çok şükür memnunuz. Bayrama 1 hafta kalmasıyla birlikte akşamları da dükkanımızda kalmaya başlıyoruz. İftar öncesi ve iftar sonrası baya yoğunuz. Arifemiz de çok iyi geçiyor. Bayramda olan bu yoğun ilgiyi bayramdan sonrada bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka esnaf ise, "Kapalı Çarşı Kayseri'nin bel kemiği. En eski esnaflar burada bulunan esnaflar. Bayram öncesi güzel de geçiyor. Kalabalık ve yoğunluk var. Bütün esnaflarda memnun bu durumdan. İftardan sonra da açıklar. İftardan sonra kaldıklarında da yine yoğunluk var, tatmin ediyor. Güzel geçiyor. Yoğunluk 4-5 gün boyunca bu şekilde devam ediyor. Arife günü de akşam saat 22.00 gibi yoğunluk biter. Gece 00.00 gibi de esnaf hazırlıklarını yaptıktan sonra dükkanını kapatır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Tarihi Kapalı Çarşı Bayram Yoğunluğu Yaşadı - Son Dakika

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