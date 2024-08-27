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Kayseri'de yurtlar yeni döneme hazır

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, öğrencilerin yeni dönemde yurtlarda konaklamalarını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

27.08.2024 13:16
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Kayseri'de yurtlar yeni döneme hazır

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: "Öğrencilerimizin en sorunsuz şekilde yerleşmesi için çalışmalarımızı sürdürdük"

"Amacımız öğrencilerimizin maksimum seviyede konaklamalarını sağlamak"

KAYSERİ - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yurtlarda maksimum seviyede konaklamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizin en sorunsuz şekilde yerleşmesi için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Devam edecek olan bazı yenileme çalışmalarının da olduğunu söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak KYK anlamında da bizler bir takım çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yeni kayıt öğrencilerimizin ve diğer ara sınıf öğrencilerimizin geçen hafta Pazar günü itibariyle sonlanan kayıt müracaatları gerçekleşti. Birkaç gün içerisinde de yurtlarımıza yerleşmeler açıklanacak. Bizler de ilimizde en sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için sayın valimizin talimatlarıyla bakanlığımızdan aldığımız hem durum tespitleri hem ilgili kadrolar, sayılar neticesinde çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah önümüzdeki günlerde hem yurtlarımızın bu dönem içerisinde bakım, onarım, tadilatlarını gerçekleştirirken bir takım yeni yapılacak projelerin de çalışmalarını tamamladık. Devam edecek olan da yenilenecek olan bir takım çalışmalarımız da var. Onları programlıyoruz" dedi.

Kabakcı, nihai amaçlarının Kayseri'de öğrencilerin maksimum seviyede konaklamaları olduğunu söyleyerek, "Nihai amacımız Kayseri'de öğrencilerimizi yurtlarımıza maksimum seviyede kız ve erkek olmak üzere misafir etmek, konaklamalarını sağlamak. Bunun için de ekiplerimiz, ilgili birimlerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. Onun hazırlıklarını yaparken maksimum seviyede yedek sayıları çok düşük tutarak Kayseri'deki öğrencilerimizi yurtlarımızda misafir etmek istiyoruz. Daha önce olmayan ve gerçekleşen çok önemli tespitler sonucu ortaya çıkan büyük bir emeğin ürünü bunlar. Tabi bu dönem içerisinde bir deprem süreci geçirdik. Depremden kaynaklı 2002 öncesi inşaatlar, yapılar var. Onların da analizleri devam ediyor. Bu binaların analiz raporuna göre de sonuç alacağız. Yine de onları da dengeleyecek şekilde eğer yenilenme gerekecekse biz buralarda bu çocuklarımızın bir kısmını kapasite artışları, diğer destek çalışmaları veya özel yurtlarla ilgili planlamalar neticesinde büyük ölçüde dışarıda öğrencimizin kalmaması için mücadelemizi veriyoruz ve o yolda da planlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de yurtlar yeni döneme hazır - Son Dakika

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