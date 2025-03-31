Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Ramazan Bayramı'nda Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Ramazan Bayramı'nda Yoğun İlgi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günlerinde ücretsiz giriş imkanı sunarak yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, bu fırsat sayesinde hayvanları yakından görme ve eğlenceli bir deneyim yaşama imkanı buldu.

31.03.2025 16:57  Güncelleme: 17:05
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Büyükşehir'in hayvanat bahçesine Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günlerinde kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açarak, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda gerçekleşen bu özel uygulama, Kayserililer ve şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, her yıl olduğu gibi bu bayramda da ziyaretçilerin ilgisini üzerine topladı. 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nda özel olarak ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunarak, bayramın anlamına ve coşkusuna katkı sağladı.

Hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı kalırken, ikinci ve üçüncü günlerinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Ücretsiz giriş imkanı sayesinde her yaştan misafir, özellikle çocuklar, eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Misafirlerden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Ziyaretçilere verilen ücretsiz giriş fırsatı sayesinde, özellikle çocuklar çeşitli hayvanları yakından görme fırsatı bulurken, hayvanat bahçesinin sunduğu doğal atmosferde eğlenerek öğrendiler. Bayramda hayvanat bahçesine gelenler, Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini sunarak, bu uygulamanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdiler.

Hayvanat bahçesinin sağlık hizmetleri ve hayvanların bakımına özen gösterilirken, veteriner hekimler tarafından düzenli aralıklarla yapılan sağlık kontrolleri ve aşı uygulamaları, hayvanların sağlığının korunmasını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 4 mevsim boyunca en iyi şartlarda hayvanların bakımını yaparak, hem ziyaretçilerin ilgisini çeken hem de hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlayan önemli bir mekan olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Ramazan Bayramı'nda Yoğun İlgi - Son Dakika

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