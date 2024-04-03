Kazada yaralanan astsubay şehit oldu

ASELSAN Yaka Kamerası ile Suçlular Anında Tespit Ediliyor

ASELSAN tarafından üretilen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında tespit ediyor. ODAKAN yaka kamerası, yerli ve milli ürünler sayesinde güvenlik güçlerine son teknolojiyle buluşma imkanı sağlıyor. Kamera, anlık tarama yaparak aranan suçluları veya suça karışmış araç plakalarını sahada görevli güvenlik güçlerine bildiriyor. Ayrıca, yaka kamerası dayanıklı yapısıyla olumsuz hava koşullarında dahi çalışabiliyor ve yerli yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilebilir özelliklere sahip.