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Kazdağı Milli Parkı'nda kar manzaraları böyle görüntülendi - Son Dakika
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Genel

Kazdağı Milli Parkı'nda kar manzaraları böyle görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, etkili olan kar yağışı ile beyaz büründü. 1993 yılında koruma altına alınan park, kar manzaralarıyla görsel şölen sunuyor. Kar manzarası dron kamerası ile havadan görüntülendi.

01.02.2024 00:59
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Kazdağı Milli Parkı'nda kar manzaraları böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, etkili olan kar yağışı ile beyaz büründü. Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

1993 yılında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı kar yağışı ardından beyaza büründü. Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu. Kar manzarası dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Kazdağı Milli Parkı\'nda kar manzaraları böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

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