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Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir eve hırsız girince ev sahibi kapıya duvar ördü - Son Dakika
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Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir eve hırsız girince ev sahibi kapıya duvar ördü

Avcılar'da kentsel dönüşüm bekleyen bir binadaki boş daireye daha önce hırsız girdiği için ev sahibi, hırsızın bir daha girememesi için kapı yerine duvar ördü. Bu ilginç görüntü, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan komik bir olay olarak dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir eve hırsız girince ev sahibi kapıya duvar ördü
24.01.2024 - 22:27,  Güncelleme: 22:30
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Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir eve hırsız girince ev sahibi kapıya duvar ördü

- Avcılar'da fıkra gibi olay, 'kapı duvar oldu'

İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm bekleyen binada boş kalan dairelerden birisine daha önce hırsız girdiği için ev sahibi tarafından kapıya duvar örülmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda 7 katlı binanın 7'inci katındaki boş daireye iddiaya göre hırsız girdi. Hırsız girdiği söylenen dairenin kapısı kontrol edilmek için ekipler tarafından kırıldı. Ev sahibi ise boş olan dairesine bir daha hırsız girmemesi için kapı yerine duvar ördü. Duvar örülen kapı ise ilginç görüntü oluşturdu. Karot örneği de alınan binanın kat sahipleri arasında anlaşma sağlanırsa kentsel dönüşüm yapılacağı öğrenildi. Apartmanda ise çoğu dairenin boş olduğu öğrenildi.

Binanın bulunduğu sokakta esnaf olan Ahmet Öz, " Daha önce hırsız girdiği söylenmiş bizde burada komşuyuz. Mal sahibini de tanıyorum. Polis geldi itfaiye geldi buraya kapıyı açtılar. Hırsız daha sonra kaçmış ama nasıl kaçtığını bilmiyorum. Sonra mal sahibi arkadaş oraya tekrar girilmesin diye duvar örmüş" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir eve hırsız girince ev sahibi kapıya duvar ördü - Son Dakika
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