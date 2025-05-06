Kırıkkale'de Motosiklet Sürücüleri için Kask Dağıtımı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Motosiklet Sürücüleri için Kask Dağıtımı

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kaza geçiren motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. Etkinlikte yerli trafik teknolojileri tanıtıldı ve çocuklara çeşitli trafik etkinlikleri sunuldu.

06.05.2025 16:18
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Kırıkkale'de motosiklet sürücülerine kask hediye edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte kolluk kuvvetlerinin kullandığı yerli ve milli trafik teknolojileri tanıtılırken, kaza geçiren motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi. Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, daha önce trafik kazası geçirmiş motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Meydanda ayrıca çocuklara yönelik trafik temalı çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın "Bir kural, bir ömür" mottosunu hatırlatarak, karayollarındaki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında azalış olduğunu söyledi.

Her yıl trafikle ilgili farklı bir motto belirlendiğini anlatan Vali Makas, "Her sene farklı bir motto belirliyoruz. Bu sene de 'bir kural, bir ömür' mottosuyla insanımızı bilinçlendirmek, onların varacakları yere sağ salim ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde hakikaten çok olumlu ve güzel sonuçlar aldık. Hem ölümlü hem de yaralamalı trafik kazalarında azalışlara şahit olduk" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırıkkale'de Motosiklet Sürücüleri için Kask Dağıtımı - Son Dakika

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