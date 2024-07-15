Kırklareli'nde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

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Kırklareli'nde 15 Temmuz düzenlenen törenlerle anılıyor

KIRKLARELİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Şehitliği ziyaret edilmesinin ardından, Dereköy yolunda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikildi.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyaretiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Vali Birol Ekici, ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Şehitlik ziyareti ardından Dereköy yolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikildi.