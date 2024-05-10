Kırklareli\'nde Engelliler Haftası Kutlamaları

Genel

Kırklareli'nde engelliler haftası düzenlenen törenlerle kutlanıyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde engelliler haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.

Kırklareli'nde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Etkinliğe Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş engelli dernekleri ile engelliler katıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanına yürüyen kortej Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çelenk töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş konuşma yaptı.

Özbaş, engellilere yönelik son 20 yılda birçok yasal düzenleme yapıldığını ifade etti.

Daha sonra görme engelli Hüseyin Özkan ile eşi yeter Özkan'ın klarnet ve şiir dinletisi gerçekleşti.