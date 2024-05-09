Kırklareli'nde 'Mobil Göç Aracı' ile kontrol hızlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kırklareli'nde 'Mobil Göç Aracı' ile kontrol hızlanacak

Kırklareli'nde hizmete başlayan 'Mobil Göç Aracı' sayesinde düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırarak şehrin çeşitli noktalarında emniyet birimleri ile birlikte parmak izi sorgulaması yapılacak. Sınıra kenti olan Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor. Mobil Göç Noktası Aracı'nda görevli ekipler, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendiği kişilerin kimliklerini sorgulayarak biyometrik parmak izi kontrolü yapacak ve yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişileri geri gönderme merkezine yönlendirecek.

09.05.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 'Mobil Göç Aracı' ile kontrol hızlanacak

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde hizmete başlayan 'Mobil Göç Aracı' sayesinde düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırarak şehrin çeşitli noktalarında emniyet birimleri ile birlikte parmak izi sorgulaması yapılacak.

Sınıra kenti olan Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor. Kentin en işlek yerlerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanında faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası Aracı'nda görevli ekipler, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendiği kişilerin kimliklerini sorguladı.

İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadele için yaptıkları uygulamalarda şüphelendikleri ve kimliklerini ibraz edemeyen şahısları Mobil Göç Noktası Aracı'na yönlendiriyor.

Ekipler araçta göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor. Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler, geri gönderme merkezine alınarak deport (Sınır dışı etmek) işlemleri başlatılıyor.

Öte yandan Mobil Göç Noktası Aracı, aynı zamanda ŞOK uygulamalarda kentin farklı noktalarında görev alacak.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Göçmenler, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kırklareli'nde 'Mobil Göç Aracı' ile kontrol hızlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:18 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:05 Meksika’da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı Meksika'da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 'Mobil Göç Aracı' ile kontrol hızlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement