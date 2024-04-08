Kırklareli'nde Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı törenlerle kutlanıyor

Samsun'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin 4 Bin 634 Personel Görevlendirildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 bin 118'i emniyet, bin 442'si jandarma ve 74'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 4 bin 634 personelin görevlendirildiğini açıkladı. Seçim Güvenliği Toplantısı'nda seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.