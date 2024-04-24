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Kış uykusundan uyanan ayı köye indi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, çevresinde yiyecek bir şey bulamayınca köye indi. Ayının köy içerisindeki gezintisi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesi Mustafalı Mahallesinde kameralara yansıyan ayı, herkesi gülümsetti. Kış uykusundan uyanan ayı, ormanın içerisinde yiyecek bulamayınca, köye indi. Köyün çöplerinde yiyecek arayan ayıyı görenler gözlerine inanamadı. Köyün güvenlik kameralarını izleyen vatandaşlar, ayının gece yarısı gezintisini gülerek izledi.

Yiyecek arayan ayı, daha sonra gözden kayboldu.