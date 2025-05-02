Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an: Karl Bushby 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti - Son Dakika
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Genel

Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an: Karl Bushby 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti

Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an: Karl Bushby 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili'den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, yaklaşık 50 bin kilometrelik yürüyüşünün önemli bir...

02.05.2025 12:50
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Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an: Karl Bushby 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti

İSTANBUL - Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili'den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, yaklaşık 50 bin kilometrelik yürüyüşünün önemli bir etabını İstanbul'da tamamladı. 56 yaşındaki Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçerek Asya'dan Avrupa'ya adım attı. Bushby'in geçişi dron ile görüntülendi.

1998 yılında Şili'den başladığı yolculuğunda bugüne kadar Amerika kıtasını baştan sona kateden Bushby, Darien Boşluğu gibi geçilmesi imkansız kabul edilen coğrafyalardan geçerek Panama'dan Kuzey Amerika'ya ulaştı. Meksika, ABD ve Kanada üzerinden Alaska'ya yürüyen gezgin, 2006 yılında Bering Boğazı'nı buzlar üzerinden yürüyerek Rusya'ya geçerek tarihe geçmişti.

26 yılın ardından Türkiye'de

Yıllar süren zorlu yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan Bushby, İstanbul'un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek geçerken dron ile görüntülendi. Eşsiz manzara eşliğinde yürüyüşünü sürdüren İngiliz gezgin, Asya ile Avrupa'yı birleştiren 15 Temmuz Köprüsünden geçişiyle "yürüyerek kıtalar arası geçiş" hayalini bir adım daha ileriye taşıdı.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Kültür, Genel, Spor, Şili, Son Dakika

Son Dakika Genel Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an: Karl Bushby 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti - Son Dakika

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