Kızılay Başkanı Hatay'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Kızılay Başkanı Hatay'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu

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Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Hatay Güzelburç'taki Kızılay Yaşam Merkezi'nde depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi. Yılmaz, son depremzede yuvasına kavuşana kadar desteklerinin süreceğini belirtti.

29.03.2024 00:50
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Kızılay Başkanı Hatay'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu

HATAY - Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Hatay Güzelburç'taki Kızılay Yaşam Merkezi'nde depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu öne çıkaran Yılmaz, son depremzede yuvasına kavuşana kadar desteklerinin süreceğini belirtti.

Deprem bölgesinde ilk günden itibaren varlığını hissettiren Türk Kızılay'ı Ramazan ayında da afetzede vatandaşları unutmuyor. Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'ın Güzelburç bölgesinde bulunan Kızılay Yaşam Merkezi konteyner kentinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

"Hatay'da son depremzede yuvasına kavuşup, yastığa başını huzurla koyana kadar biz buradaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ellerini bırakmayacağız"

Ramazan ayının; rahmet, bereket, yardımlaşma ve iyilik ayı olduğunu belirten Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Biz bugün burada zor günleri birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Türk Kızılay'ı olarak her zaman söylediğimiz bir konu var; son depremzede yuvasına kavuşup, yastığa başını huzurla koyana kadar biz buradaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ellerini bırakmayacağız. Ramazan ayındayız, Ramazan ayı; rahmet, bereket, yardımlaşma ve iyilik ayı ama aynı zamanda Ramazan ayı sevdiklerimizle bir araya gelme ve bir sofranın etrafında buluşma ayı. O nedenle biz bugün burada Hatay'da kardeşlerimizle bir ekmeği bölüşeceğiz, beraber iftarımızı açacağız. Birbirimizi dinleyerek bu zor günleri atlatmak adına bir aşama daha ilerlemiş olacağız. Ben zor günlerin geçeceğine inanıyorum. Son 1 sene de gördüğümüz şu ki herkes tünelin ucundaki ışığı görmüş durumda bu da zor günlerin geçeceğine inancı pekiştiriyor. Bu günlerde biz halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Tekrar herkesin Ramazanı hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kızılay Başkanı Hatay\'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kızılay Başkanı Hatay'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

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