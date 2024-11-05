Kızılay Haftası Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kızılay Haftası Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'da Kızılay Haftası etkinlikleriyle çocuklar eğlendi, yardımlaşma bilinci artırıldı.

05.11.2024 19:55
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Tekirdağ'da Kızılay Haftası etkinlikleri

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda çadır kurarak Kızılay Haftası kapsamında geniş katılımlı etkinlikler düzenledi.

Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileler bir araya gelerek keyifli zaman geçirirken, etkinliğe Tekirdağ halkı da büyük ilgi gösterdi. Kızılay'ın toplumsal yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmayı amaçladığı bu etkinlik kapsamında, çocuklara yönelik birçok aktivite düzenlendi. Etkinlikte Kızılay gönüllüleri çocuklarla el boyama, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynayarak onlara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca, katılımcılara Kızılay tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasındaki bu dönemin Kızılay Haftası olarak kutlandığını ifade ederek, "Kızılay'a her gün hafta ama biz bu haftayı kendimize özel ilan etmiş durumdayız. Bu alanda Kızılay sokağı oluşturduk, daha geniş alanda daha fazla gruplara görünür olmayı hedef seçtik. Okullarımızı buraya davet ettik, Milli Eğitim aracılığı ile öğrencilerimiz buraya geliyor. Burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızla el boyama, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynuyoruz. İkramlarımız oluyor. Burada iyi bir vakit geçiriyorlar, biz de onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Nice yeni Kızılay haftaları diliyoruz. Etkinliğimiz 3 gün sürecek" dedi.

Etkinlikler, Kızılay'ın toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutma amacıyla düzenlenirken, özellikle genç nesillerin Kızılay'ın misyonu ve faaliyetleri hakkında bilinçlenmesine katkı sağladı. Öğrenciler ve çocuklar bu etkinlikte hem eğlenip hem de Kızılay hakkında bilgi edindiler. Tekirdağ halkı etkinlik alanında Kızılay gönüllüleriyle tanışarak Kızılay'ın çalışmalarını yakından görme fırsatı buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kızılay Haftası Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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