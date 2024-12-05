Kızılay ve ASO-SEM İş Birliğiyle Kadınlara Destek - Son Dakika
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Kızılay ve ASO-SEM İş Birliğiyle Kadınlara Destek

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Kızılay ile ASO-SEM, ihtiyaç sahibi kadınlar için meslek edindirme protokolü imzaladı.

05.12.2024 16:16
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Kızılay ile ASO-SEM arasında ihtiyaç sahibi kadınlara yönelik iş birliği

ANKARA - Türk Kızılay Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi arasında ihtiyaç sahibi kadınların meslek edinmesi ve kalıcı istihdam sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde kursiyerlere, yol ve yemek desteği, kreş imkanı, ferdi kaza sigortası, mesleki yeterlilik belgesi için ödeme gibi çeşitli yardımlar sağlanacak. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara işe başlama ödemesi yapılacak ve iş güvenliği için ekipman desteği sunulacak.

Proje kapsamında Sincanlı kadınların, ASO-SEM'de en az bir, en fazla sekiz hafta süren uygulamalı meslek edinme kurslarında alacakları eğitimler sayesinde meslek edinmeleri, ekonomik olarak güçlenmeleri ve toplumsal hayata daha etkin katılımları hedefleniyor.

"Pilot uygulamasında eğitim alan 64 kadınımız şu anda iş hayatına girdiler"

ASO-SEM binasında gerçekleştirilen törende konuşan ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olan bir kurum olmasından kaynaklı toplum tarafından güven tesisi sağladığını belirterek, "Kadınlarımızı bir meslek sahibi yaparak onların kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek, sadece kendilerine değil Türk ekonomisine katkısını görmek hakikaten en gururlandığımız en mutlu olduğumuz durum budur. Bizim tek bir motivasyonumuz var, eğitimini tamamlamış olan arkadaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleridir. Son derece kıymetli bir çalışma var. Kızılay'ın karşıladığı kreş desteği, yol yemek desteği ve sigorta gibi son derece kıymetli çalışmalar var. Kadınlara sadece o mesleği öğrenmek ve o meslekte bir yere gelmek kalıyor. Pilot uygulamasında eğitim alan 64 kadınımız şu anda iş hayatına girdiler ve Türkiye ekonomisine üretmeye başladılar. Bu çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Müdürü Gazi Alataş ise ASO-SEM'in bu proje ile Kızılay'a yardım ulaştıran hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kapı açtığını dile getirerek, "Proje çok iyi bir proje. Kadının güçlendirilmesi başlığı altında yaptığımız birçok çalışma var ama bu Bu projede bir farklılık var. Biz projeye pilot proje olarak başladık ve ilk etapta 22 kadınla başlanmıştı. Oranın istatistiklerini çok yakın takip ettik. Şu anda bu sayı 64'e çıktı. Kadın başına bizim yaptığımız yardım ilavelerle kabaca 15-16 bin lirayı buluyor ama kişi başına 25-30 bin lira ile işe giriyorlar. Bu yardım kuruluşu için inanılmaz güzel bir sonuç. Bu sonuçta bizim de payımız olduğu için teşekkür ediyoruz. Her anlamda desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alataş, ASO-SEM ile projenin devamlılığını da sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve Türkiye'nin 81 ilinde bulunan sanayi odaları ile Kızılay şubelerinin bir araya getirerek bu projeyi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ekledi.

Törene, Kızılay Genel Müdürü Gazi Alataş, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, ASO-SEM yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kızılay ve ASO-SEM İş Birliğiyle Kadınlara Destek - Son Dakika

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