Kızılcahamam\'da Ramazan Coşkusu Sokaklarda Yaşandı

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Kızılcahamam'da Ramazan coşkusu sokaklara taştı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 4-6 yaş arası öğrenciler tarafından hazırlanan "Hoş geldin Ramazan" temalı yürüyüş düzenlendi.

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi işbirliğince Kızılcahamam Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş öğrenciler tarafından hazırlanan Hoş geldin ramazan yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe müftüsü Adem Şen, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programla ilgi açıklama yapan ilçe müftüsü Adem Şen "2025 yılı ramazan ayında bir farkındalık oluşturmak maksadıyla ilçe Müftülüğümüze bağlı 4 -6 yaş Kur'an kursun da eğitim gören öğrencilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak ramazan birinci yavrularımızın zihninde unutamayacakları dakikalar yaşasınlar düşüncesiyle 4-6 yaş Kur'an kursu öğretmenlerimizle birlikte ramazan alayı düşüncesi oluştu kaymakam Bey'in onayı işte belediye başkanımızın da desteklerle birlikte ilk defa Kızılcahamamımıza hatta Türkiye'de ilk defa 4-6 yaş yavrularımız esnafıımıza hediye vererekten sokaklarımızda caddelerimizde esnaf ziyareti yaparak Ramazan'ı şeriflerini kutladık bu vesileyle farklılık oluşmasını vesile olduk" ifadelerini kullandı.