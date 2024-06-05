Kızına verdiği söz onu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Genel

Kızına verdiği söz onu ayağa kaldırdı

Gaziantep'te yaşanan depremde bacaklarına kolon düşmesi sonucu felç olan Özlem Kara, kızına verdiği söz sayesinde yeniden yürümeye başladı. Fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi veren fizyoterapist, Özlem Kara'nın kızına verdiği sözün önemli bir etken olduğunu belirtti.

05.06.2024 10:16
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Asrın felaketinde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden ve bacaklarının üzerine kolon düşmesi sonucu felç kalan Özlem Kara, kızının depremden 3 gün önce söylediği, "Anne ne olursa olsun ayaklarının üzerinde dur' sözüyle motive olarak tekrar yürümeye başladı.

6 Şubat depreminde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazda kalan eşi ve 3 çocuğunu kaybeden 40 yaşındaki Özlem Kara, bacaklarının üzerine kolon düşmesi sonucu felç kaldı. 6 ay yatalak bir şekilde hayatına devam eden Kara, ölen kızına verdiği söz sayesinde fizik tedaviye başladı. Kara, "Depremden 3 gün önce kızım bana, 'Anne kendi ayaklarının üzerinde durmayı ve kendi başının çaresine bakmayı öğren' sözü benim yürüme azmim arttırdı" dedi.

"Artık desteksiz bir şeklide yürüyebiliyorum"

Deprem anını anlatan Kara, "Depremi yaşayalı bir sene oldu. Çocukların çığlıklarıyla uyandım. Ne olduğu hiç hatırlamıyorum. Uyandığımda her şey olup bitmişti. Benim belden aşağıma kolon düştü ve felç kaldım. Bir yıldır fizik tedavi görüyorum. Fakat bu süreçte yatalak durumdaydım. Hiç ayağa kalkamıyordum. Fakat artık desteksiz bir şeklide yürüyebiliyorum. Yine de dışarıda korkularım var" dedi.

"Fizik tedavi sayesinde desteksiz bir şekilde yürüyebiliyorum"

Tedavi sürecinin olumlu geçtiğini söyleyen Kara, "Fizik tedavi bana çok iyi geldi. Fizik tedavi sayesinde desteksiz bir şekilde yürüyebiliyorum. İlk 6 ay benim için çok zordu. Ameliyatlar, diyaliz gibi tedaviler oldu. Bir insanın eline muhtaç olmak çok zor. Bu süreçte hep daha iyi olmak istedim. Eşimi ve 3 evladımı kaybettim. Bu yüzden süreç benim için zor oldu. Fakat fizik tedavi sayesinde tekrar yürümeye başladım" ifadelerini kullandı.

"Kızımın bu nasihatinden güç aldım"

Kızına verdiği söz sayesinde yeniden yürümeye başladığını belirten Kara, "Kızımın 3 Şubat doğum günüydü. Kızım bana, 'Anne kendi ayaklarının üzerinde durmayı ve kendi başının çaresine bakmayı öğren' dedi. Kızımın bu nasihatinden güç aldım. Kızıma verdiğim sözü tutabilmek için felç kalmama rağmen azim ederek yürümeyi başardım. Kızımın bana verdiği nasihat sayesinde ayaklarımın üzerinde durmaya yeniden başladım" şeklinde konuştu.

"Tedaviye başladıktan sonraki süreç çok güzel bir yönde ilerledi"

Kara'nın tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Fizyoterapist İbrahim Halil Kılıç, "Özlem hanım bizim yanımıza gelmeden önce birçok yere başvurmuş ama çözüm bulamamış. Bizim yanımıza geldiğinde yürüyemiyordu. Tedaviye başladıktan sonraki süreç çok güzel bir yönde ilerledi. Özlem hanımın kızına verdiği söz ise önemli bir etken oldu. Biz de Özlem hanımın kızına verdiği sözü tutabilmesi için biz de elimizden gelen tedaviyi yaptık. Sürekli egzersizler yaptırarak daha iyi olacağına ikna etmeye çalıştık ve başarılı da olduk. Özlem hanım yürümeye başlayınca Umre'ye gitti. Bizde Özlem hanımın yeniden yürümeye başlaması bizi de çok mutlu etti" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kızına verdiği söz onu ayağa kaldırdı - Son Dakika

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