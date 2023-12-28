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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzurum'da

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta düzenlenen konferansa katılmak üzere Erzurum'a geldi. Erzurum Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı ve ardından Kars'a hareket etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzurum\'da
28.12.2023 - 00:10,  Güncelleme: 00:12
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzurum'da

ERZURUM - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta düzenlenen konferansa katılmak üzere bugün havayolu ile Erzurum'a geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzurum Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Karşılama törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet VIP salonunda bir süre dinlendikten sonra karayolu ile Kars'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kars'ta "KKTC'nin Türk Dünyası içerisinde ki stratejik önemi" konulu konferansa katılacak.

Kaynak: İHA
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