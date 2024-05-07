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Kocaeli'de trafik kuralı ihlallerinin yüzde 40'ı kırmızı ışık geçişlerinden kaynaklanıyor

Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı : İhlallerin yüzde 40'ı, kırmızı ışık"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz :

" İlimizde 1 ay içerisinde 10 terör operasyonu gerçekleştirildi; 24 gözaltı yapıldı 1'i tutuklandı"

" Ormanlık alanlara girişlerde kısıtlamalar getirilecek"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "15-21 Nisan tarihleri arasında ihlallerin maalesef yüzde 40'ı, kırmızı ışık ihlallerinden oluşuyor. Bu kabul edilir bir oran değil. Her 100 trafik ihlalinden 40'ı kırmızı ışıkta geçmelerden oluşuyor" dedi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kent genelinde son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu, terör ve asayiş operasyonlarıyla ilgili detayları paylaştı. Vali Yavuz, akabinde 15 Nisan 2024 tarihinde faaliyete başlayan Elektronik Denetleme Sistemi uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunu. Programın basına kapalı gerçekleştiren bölümünde kentin huzur ve güvenliğiyle ilgi konular ele alınıp istişare edildi.

"İlimizde 1 ay içerisinde 10 terör operasyonu gerçekleştirildi; 24 gözaltı yapıldı 1'i tutuklandı"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde 1 ay içerisinde 10 terör operasyonu gerçekleştirildi; 24 gözaltı yapıldı 1'i tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakın coğrafyamızda meydana gelen iç karışıklıklar sebebiyle ülkemiz düzensiz göç akımına uğradı. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, emniyet ve jandarmamız sahada yoğun kontroller gerçekleştiriyor. 15 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiş 16 organizatör yakalanmış, 8 organizatör tutuklanmış ve 436 düzensiz göçmen yakalandı. Çocuk ve gençlerimize yönelik zehirleme faaliyeti gösteren uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz devam ediyor. 577 operasyon gerçekleştirildi, 718 kişi gözaltına alındı 50 kişi tutuklandı 26'sıda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" dedi.

"Ülkemiz tarihindeki 3'üncü en büyük kokain miktarını yakalandı"

Uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonunda değinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Emniyet Müdürlüğümüz Tekirdağ, Antalya dahil olmak üzere günlerce süren meşakkatli çalışmanın sonucunda ülkemiz tarihindeki 3'üncü en büyük kokain miktarını yakalandı. 608 kilogram kokain, bin 557 gram esrar, 264 senteteik ecza, 404 extacy hap, 671 gram metafetamin, bin 321 gram skunk, 5 kilograma yakın bonzai ve 716 kenevir bitkisi ele geçirildi. Çocuk ve gençlerimizi zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu baronlarıyla mücadelemiz etkin şekilde devam edecek. Organize suç çeteleriyle mücadelemiz devam ediyor bu çerçevede 5 operasyon gerçekleştirildi, 11 kişi gözaltına alındı. Vergi kaybına sebep olan kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde 23 operasyon gerçekleştirildi, 5 kişi gözaltına alındı. 94 tabanca, 31 kuru sıkı tabanca, 599 paket bandrol kaçağı sigara, 15 av tüfeği, 55 kesici alet, 850 sahte parfüm ele geçirildi. Mali suçlara yönelik gerçekleştirilen 5 operasyonda 3 gözaltı yapıldı. Mafya tipi suç örgütleri çökertilemeye devam ediyor. 4 bin 396 asayiş olayı meydana gelmiş ve 584 kişi yakalandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Hüküm giymiş yada ciddi suçlarla aranan şahıslara yönelik emniyet ve jandarmamız GBT kontrolleri, planlı çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede son 3 ay içerisinde 4 bin 929 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Dezenformasyon, çeşitli algı operasyonları, insanların şeref ve itibarlarına yapılan suikastlar, terör iktisatlı olmak üzere 21 çalışma gerçekleştirildi. 13 şahıs adli işlem gördü" şeklinde konuştu.

"İhlallerin maalesef yüzde 40'ı, kırmızı ışık ihlallerinden oluşuyor"

Can ve mal kayıplarına sebep olan trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktaran Vali Yavuz, "İlimizde Elektronik Denetleme Sistemi uygulaması 15 Nisan 2024 tarihinde başladı. 8 hız koridoru, 21 kırmızı ışık ihlal sistemi, 19 park yasağı ihlal sistemi entegre edildi. 15-21 Nisan tarihleri arasında ihlallerin maalesef yüzde 40'ı, kırmızı ışık ihlallerinden oluşuyor. Bu kabul edilir bir oran değil. Her 100 trafik ihlalinden 40'ı kırmızı ışıkta geçmelerden oluşuyor. Trafik kazalarının, yaralanmaların ve ölümlerin en önemli sebebidir. Bir kez daha tüm halkımızı ikaz ediyoruz. Kırmızı ışıkta tolerans göstermemiz mümkün değil. 1 haftalık süreçte 12 bin 265 trafik ihlali meydana geldi, 4 bin 818 kırmızı ışık ihlali oldu. EDS'nin şehrimizdeki sorunu çözeceğine inanıyorum. Son 1 haftada maddi hasarlı kazalarda yüzde 8, yaralanma sayısında da yüzde 7 oranında düşüş meydana geldi" ifadelerini kullandı.

"Ormanlık alanlara girişlerde kısıtlamalar getirilecek"

Hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak orman yangınlarının meydana gelebileceği bu sebeple tedbirler aldıklarını söyleyen Vali Yavuz, "Ormanlık alanlara girişlerde kısıtlamalar getirilecek. Aklına esenin çadırını alıp, kimseye haber vermeden kamp yapması ateş yakması gibi konular kabul edilebilir değil. Akciğerlerimiz ormanları her bir kardeşimizin gözü gibi koruması ve bakması gerekiyor. Mesire alanı, kamp alanı ve belirlediğimiz alanlar dışında kontrollü girişler ve tamamen girişlere kapalı bölgeleri paylaşmak istiyorum" dedi.

Katılımcılar

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kaymakamlar, ilçe orman işletmeleri müdürleri katıldı.