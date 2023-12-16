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Kocasinan'dan 100. yıl bebekleri için anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Kocasinan'dan 100. yıl bebekleri için anlamlı etkinlik

Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında ilçede dünyaya gelen 100 bebek için 100 adet fidan dikerek, fidanlara isimlerini verdi. Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için çalışıyoruz' dedi.

Kocasinan\'dan 100. yıl bebekleri için anlamlı etkinlik
16.12.2023 - 23:20,
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Kocasinan'dan 100. yıl bebekleri için anlamlı etkinlik

Başkan Çolakbayrakdar: "Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için çalışıyoruz"

KAYSERİ - Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim'den bugüne kadar ilçede dünyaya gelen 100 bebek için 100 adet fidan dikerek, fidanlara isimlerini verdi. Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde düzenlenen programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, protokol üyeleri ve Cumhuriyetin 100. yılında dünyaya gelen bebeklerin aileleri katıldı. Fidanlara dünyaya gelen bebeklerin isimlerinin verileceğini ve isimlerinin yaşatılacağını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "29 Ekim gününden bu tarafa doğmuş olan 100 tane bebeğimiz için 100 fidan dikimi yapacağız. Aramızda bu 100 bebekten katılanlar da var. onlara sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim bahtlarını açık etsin, alınlarına güzel yazgılar yazsın diye de dua ediyoruz. Bunlar Türkiye Yüzyılı'nda inşallah daha büyük güçlü bir Türkiye'de büyüyecek olan bizim geleceğimiz, istikbalimiz, evlatlarımız. Bu hatırayı burada yaşatmak adına onların da bu hatırada dikili bir ağaçları olacak şekilde güzel bir Türkiye'ye büyüyecekleri bir günde istedik ki onların sembolik olarak isimleri de burada yaşasın. Tabi bugün burada 100 çocuğumuz için ağaç dikimine başlıyoruz ama arkası devam edecek. Bu sene itibariyle doğan her çocuğumuza, 29 Ekim'den sonra doğan her bir çocuğumuzun adına da burada isimlerini yaşatacak şekilde fidanlara isimleri çakılacak ve onların isimleri de inşallah burada yaşamış olacak. Hepsine sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar çocuklara daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Tabi yol yapıyoruz, kaldırım yapıyoruz, çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Değişik etkinliklerde bulunuyoruz. Bunların hepsi rutin belediyecilik adına olmazsa olmaz işler. Diğer taraftan da sosyal belediyecilik adında da vatandaşımızı kucaklayacak, şehri kucaklayacak, geleceğe taşıyacak önemli işlere de imza attığımızı düşünüyoruz. Hiç vazgeçmediğimiz işlerden bir tanesi de yeşil. Daha yeşil bir Kocasinan, Kayseri. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar mevcut ağaç, yeşil alan varlığımızı hem park olarak hem de orman şehir içinde orman varlığımızı arttıracak şekilde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bebeklerimize bir kez daha sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Geleceğin büyük, güçlü Türkiye'sinde inşallah bu çocuklarımıza daha güzel bir Kayseri ve Kocasinan'ı armağan etmek için, onlara emanet bırakabilmek için çalıştığımızın altını çiziyor, herkese hayırlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar ve aileler, çocuklar için hazırlanan ağaçları dikerek isimliklerini çaktılar.

Kaynak: İHA
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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Bebek, Son Dakika

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